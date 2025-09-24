Contrabando de arroz: así van los controles de la DIAN para frenar su impacto

Imagen de referencia. Foto: white kim en Pixabay - white kim en Pixabay

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que aprehendió un total de 146 toneladas de arroz de contrabando, avaluadas en $700.896.497.

Los resultados de la entidad se han dado en 58 acciones interinstitucionales de control, ejecutadas durante todo el 2024 y lo corrido de 2025.

En 2024 fueron aprehendidas 73 toneladas de arroz durante 26 acciones de control, por valor de $321.246.636. En lo que va de este año, la autoridad aduanera ha realizado 32 aprehensiones, también por 73 toneladas, con un valor de $379.649.861.

El 76 % de las detenciones se ha registrado en Ipiales, Nariño, con 42 casos por valor de $531.357.172 que corresponde al valor total del periodo.

El impacto del contrabando de arroz

El contrabando ha afectado significativamente a los productores colombianos, especialmente a los arroceros y paperos. Se trata de dos sectores que han estado inmersos en una crisis de precios bajos durante 2025.

Y la entrada irregular de productos como el arroz acentúan los problemas de la cadena, ya que en un contexto de mucha producción y oferta, entra más volumen al mercado y a precios bajos.

Es tal el impacto del contrabando que una de las principales solicitudes, en el marco del paro arrocero, estaban relacionadas con aumentar los controles en la frontera con Ecuador, en el sur del país, para evitar que siguiera entrando más y más grano al país.

Y es que en el mundo hay una sobreproducción del grano y por eso su precio internacional ha estado cayendo. En parte esto se ha dado porque India liberó restricciones a sus exportaciones de arroz blanco partido, y al ser el principal exportador mundial, esto aumentó la oferta en el mercado internacional. Aunque el arancel es del 80 % para este producto, puede llegar al país de contrabando.

Mayores controles

La DIAN asegura que, desde marzo pasado, ha intensificado su estrategia interinstitucional anticontrabando, en la que participan la Policía Fiscal y Aduanera, el Ejército Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para evitar el ingreso ilegal de productos agrícolas al país.

“Esta estrategia se apalanca en tres ejes de acción: el control intensificado e interinstitucional; el control permanente y la estrategia regional anticontrabando“, aseguró César Augusto Martínez Ariza, director de gestión de Fiscalización de la entidad.

Para reforzar las estrategias, desde el puesto de control del Puente Internacional de Rumichaca trabajan 24/7. Además, pusieron controles adicionales en el peaje El Placer, ubicado sobre la Vía Panamericana, en el municipio de Yacuanquer (Nariño) y en otras vías que conectan el sur con el centro del país.

También han hecho visitas a plazas de mercado, centros de acopio y molinos de arroz en 13 ciudades del país, entre ellas, Bogotá, Cali, Pasto e Ipiales.

En Nariño también se montaron operativos en pasos y trochas ilegales, teniendo en cuenta que a lo largo del departamento se extiende una frontera de 307 kilómetros. Esto incluye una zona de puerto en el municipio de Tumaco, dos puentes internacionales formales (Rumichaca y Mataje) y cerca de 30 pasos informales, trochas y cruces no autorizados que hacen porosa la frontera.

Por último, la DIAN ha desarrollado la estrategia regional anticontrabando a través de cercos en cuatro corredores viales:

Buenaventura-Bogotá

Regional Oriental

Regional Caribe

Centro-Suroccidente

También en cuatro Puntos Móviles de Control Aduanero a lo largo de dos rutas:

Ipiales-Cali-Pereira-Bogotá.

Puerto Asís (Puente Internacional de San Miguel)-Neiva-Ibagué-Bogotá.

