El consumo de los hogares creció en agosto: así gastan los colombianos su dinero

La salud de los consumidores es, en parte, un termómetro que ayuda a saber cómo va la economía en el país. Para agosto, el gasto de los hogares fue de $95,0 billones y creció 4,61 %, mucho más que el -1,1 % del crecimiento del mismo mes de 2024 ($86,5 billones).

De este modo “se continúa con el cambio de tendencia y con un crecimiento por encima del promedio de los últimos años, debido a una gran cantidad de efectivo en el mercado”, de acuerdo con un informe de Raddar.

Sin embargo, el dinamismo fue menor al de 5,6 % del crecimiento registrado en julio de este año.

El estudio resalta que toda “fiesta de gasto” tiende a desacelerarse porque se suaviza el ciclo de compras de bienes durables y aunque no es claro si eso ya está pasando, el crecimiento sí bajó su velocidad.

En últimas, el comportamiento del gasto refleja la recuperación de la confianza del consumidor. A ello se suma la dinámica del mercado laboral, en donde tanto el empleo formal como el informal han crecido.

Gastar en medio de la inflación

Otro factor que se suma al panorama es el estancamiento de la inflación, que en agosto incluso registró un leve repunte. Así se evidencia la dificultad que ha tenido el indicador para moderarse, especialmente por el mayor aporte de algunos alimentos.

Al ser los hogares de ingresos bajos y medios los que gastan mayor parte de sus ingresos en comida, Raddar considera que esa puede ser la explicación a la desaceleración del consumo en agosto.

Si bien los alimentos frescos (especialmente las frutas) fueron los que más aportaron a la inflación de alimentos en agosto, este comportamiento responde principalmente a factores coyunturales y no a un cambio estructural en sus precios.

De hecho, “siguen siendo los más económicos dentro de la canasta alimentaria, en contraste con los alimentos procesados, cuya inflación anual ha venido aumentando de forma sostenida en los últimos meses”, reporta Raddar.

El repunte está relacionado con los impuestos aplicados a los ultraprocesados y al impacto de los precios internacionales en los insumos, además de dinámicas internas como el paro arrocero, que pudo incidir en sus costos.

¿Cómo están gastando los colombianos?

El gasto sigue creciendo gracias al crédito. Tanto con tarjeta de crédito, consumo - libre destinación e hipotecaria, que registran un crecimiento anual del 30 %.

El análisis de Raddar apunta que los hogares están utilizando de manera más intensa esta fuente de financiamiento, en línea con el mayor gasto en bienes durables y semidurables, que suelen apalancarse con crédito.

De otro lado, el aumento del ingreso de los hogares por salarios y rentas creció solo al 2,48 %, muy lejos del aumento del salario mínimo legal, cuyo incremento fue de 9,53 % para este año.

Los salarios son la fuente que menos crece, lo que puede relacionarse con el aumento de ocupados en la categoría de trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría corresponden a empleos informales y, por tanto, de menores ingresos frente a los formales.

Mientras que las remesas presentan un crecimiento destacado.

¿Dónde y en qué gastan los colombianos?

La mayoría de las ciudades crecieron en el gasto real más del 3 %, con excepción de Pasto.

Se destacan las ciudades intermedias como Neiva y Montería, que registran los mayores incrementos, posiblemente impulsados por la buena dinámica del sector cafetero para el caso del Huila.

Por otro lado, Bogotá y Medellín son las únicas ciudades principales que crecen por debajo del promedio nacional; sin embargo, dado su peso dentro del total, siguen siendo las que más aportan al crecimiento agregado.

Este menor dinamismo en las dos principales ciudades puede, a su vez, explicar la desaceleración observada en el gasto durante el mes.

Así es el top 3 de canastas con mayor crecimiento real por ciudad:

Bogotá: moda, electrodomésticos y entretenimiento.

Medellín: moda, educación y entretenimiento.

Cali: moda, educación y entretenimiento.

Barranquilla: moda, entretenimiento y educación.

Bucaramanga: electrodomésticos, moda y vivienda.

Ciudades intermedias: moda, entretenimiento y electrodomésticos.

