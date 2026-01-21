Costos del transporte intermunicipal subieron 5,12 % en 2025: tarifas anticipan otro golpe

Aunque los costos se moderaron, el debate público se encendió por aumentos de pasajes de hasta 30 %. Foto: Supertransporte

Moverse entre ciudades en bus terminó 2025 con un encarecimiento moderado en sus costos operativos, aunque la discusión por las tarifas ya se está librando en otro terreno: el de los gastos que vienen, no los que ya ocurrieron.

Según el más reciente informe del DANE, el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) registró una variación anual de 5,12 % en el cuarto trimestre de 2025, muy por debajo del 8,70 % observado en el mismo periodo de 2024.

El mayor empuje lo dio el grupo de peajes y uso de terminales, con una variación de 7,68 %, la única por encima del promedio nacional. El resto de los componentes creció a un ritmo menor: costos fijos (5,11 %), combustibles (4,64 %), partes y mantenimiento (4,27 %) e insumos (1,30 %).

Por tipo de gasto, los principales aportes al alza provinieron de la mano de obra de conductores y ayudantes (11,05 %), los peajes (9,33 %), los seguros (21,13 %) y, nuevamente, los combustibles.

El contraste con 2024 es evidente. Ese año los combustibles subieron 11,71 %, los peajes 15,06 % y los costos fijos 6,55 %, lo que explica por qué el índice general cerró entonces en niveles mucho más altos.

Sin embargo, mientras los datos oficiales muestran una desaceleración en los costos observados, el debate público se ha encendido por aumentos de pasajes que, en algunos casos, rondan el 30 %.

Ahí aparece la fricción. De las 519 empresas de transporte intermunicipal habilitadas en el país, apenas 52 han reportado su estructura de costos, según el Ministerio de Transporte. El resto quedó bajo investigación de la Superintendencia.

“No vamos a permitir aumentos de tarifas sin sustento técnico ni sin transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién cumple y quién no”, advirtió la ministra María Fernanda Rojas, al anunciar un requerimiento masivo de información y la creación de un módulo público donde cualquier ciudadano podrá verificar desde cuándo reporta cada empresa y con qué tarifa.

Para el usuario, el impacto es directo y poco comprensible: el pasaje sube sin que sea claro qué parte del costo lo explica.

El gremio, por su parte, pone el foco en otro punto. La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) ha advertido que el aumento del salario mínimo para 2026, cercano al 23 % (2 millones, incluyendo auxilio de transporte), presionaría al alza los pasajes entre 18 % y 25 %, dado que la nómina puede representar hasta 18 % de la estructura de costos.

Así, el aumento de un pasaje de COP 20.000 podría oscilar entre 23.600 y 25.000.

Para las empresas, subir tarifas es una reacción defensiva ante un escenario de mayores costos laborales. Y en ese sentido, los efectos se notarán en la próxima entrega del DANE.

