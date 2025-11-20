Los costos logísticos siguen altos y frenan la competitividad del comercio exterior: Analdex

Casi la mitad de los costos logísticos (44,5 %) corresponden a temas de transporte. Foto: Getty Images - Leontura

La eficiencia en la logística fortalece y garantiza el buen funcionamiento en el comercio exterior, así lo afirmó la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) en su más reciente comunicado, donde se habló del estado del costo logístico en el país.

El costo logístico se refiere al conjunto de gastos que conlleva fabricar un producto hasta el momento en que se entrega a consumidor final. Dentro de mismo se incluye: el transporte, el almacenamiento, el manejo y todos os demás servicios relacionados.

Javier Díaz, presidente ejecutivo de la asociación, explicó que, según la encuesta Logística Nacional de 2024, realizada por el Departamento nacional de Planeación (DPN), para 2020 se tenía un total de costos logísticos en el país de 12,6 %, es decir 2,6 % por encima de la cifra acordada (10 %). A pesar del objetivo, según cuenta Díaz, esta cifra aumento hasta un 17,9 % en 2022 y se redujo a 15,6 % en 2024.

Las actividades económicas, comerciales y de minería, presentan un costo logístico superior al promedio nacional, ubicándose en 16,7 %. Mientras que la construcción fue la actividad económica con mejor costo logístico, llegando casi a la cifra meta con un 10,8 %.

“Todavía estamos lejos de unos costos competitivos para el comercio exterior del país, notablemente superiores al promedio de la Ocde, que es de 8 % y del promedio mundial del 11 % al 13 %, que estima el Banco Mundial”, explica Díaz.

En cuanto a los principales desafíos relacionados con el costo logístico para 2024, el DPN señaló que los empresarios identificaron: 1) La simplificación de trámites. 2) La mejora del nivel de servicio en puertos, aeropuertos y pasos de frontera. 3) La digitalización de trámites. 4)La articulación institucional.

Además, casi la mitad de los costos logísticos (44,5 %) corresponden a temas de transporte. La razón no tiene misterio: peajes caros, combustible que no baja lo suficiente, trámites que se multiplican y una regulación que, lejos de ordenar, sube la factura.

“Eso quiere decir que no se ha hecho la tarea y que la hiperregulación nos ha hecho más ineficientes y menos competitivos”, asegura Díaz.

El dato coincide con las cifras del DANE sobre el Índice de Costos de Transporte de Carga:

En septiembre, la variación anual fue de 5,60 % , por encima de la inflación del periodo (5,18 %).

Los costos con mayor aumento fueron combustibles (7,03 %), mano de obra (10,03 %) y peajes (9,74 %).

Otros rubros, como mantenimiento (3,75 %) e insumos (1,24 %), subieron menos, pero no compensaron la presión general.

Cuando la inflación del país crece por tercer mes consecutivo y el transporte sube todavía más rápido, el impacto se multiplica. Lo siente el exportador, que paga más para mover su carga. Lo siente la tienda pequeña, que recibe productos más costosos. Y al final lo siente el consumidor, porque los precios no bajan por arte de magia.

Según la asociación, en los años venideros debe ponerse el foco en “bajar los costos logísticos: el desarrollo del transporte multimodal, seguridad física (disminuir bloqueos y cierres viales), modernización de infraestructura y flexibilizar el mecanismo del SICE-TAC”.

De fondo, la discusión es sobre cómo el país quiere competir en un mundo donde cada minuto y cada peso cuentan. Una economía que paga más por mover sus productos siempre llegará tarde o llegará cara. En comercio exterior, cualquiera de las dos cosas es suficiente para perder mercado.

