Davivienda debutará en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿qué se sabe?

Davivienda Group anunció este jueves 20 de noviembre la culminación de su primera emisión pública de acciones comunes y preferidas, un proceso que prepara su debut como nuevo emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

En las dos ofertas públicas simultáneas realizadas por la compañía se colocaron 18.933 acciones ordinarias y 111.761.710 acciones preferenciales, lo que representó una participación del 95,5 % sobre el total de los títulos ofrecidos.

Según Davivienda Group, el proceso permitió consolidar el 98,9 % del capital accionario de Banco Davivienda, como parte de la reorganización societaria autorizada para el grupo.

Las ofertas públicas estuvieron dirigidas a los accionistas de Banco Davivienda a un precio de suscripción de COP 29.700 por acción. Según informó la entidad, el proceso se realizó bajo un esquema de equivalencia que garantizó que cada accionista pudiera suscribir acciones del nuevo holding en la misma proporción que tenía en el banco.

El gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo Montoya, destacó que la respuesta del mercado fue “extraordinaria” y que la presencia de Davivienda Group en la Bolsa de Valores de Colombia será de “largo plazo”.

La entidad informó que la negociación de sus acciones preferenciales en la (BVC) comenzará el viernes 21 de noviembre, una vez finalizados los trámites de registro y adjudicación.

