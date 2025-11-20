Logo El Espectador
Economía
Davivienda debutará en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿qué se sabe?

El holding Davivienda Group realizó su primera emisión pública de acciones, logró una adjudicación del 95,5 % de las acciones y consolidó el 98,9 % del capital de Banco Davivienda. Desde este viernes, sus acciones preferenciales se cotizarán en el mercado de capitales colombiano.

Redacción Economía
20 de noviembre de 2025 - 04:44 p. m.
Instalaciones de la Bolsa de Valores de Colombia.
Foto: Cristian Garavito
Davivienda Group anunció este jueves 20 de noviembre la culminación de su primera emisión pública de acciones comunes y preferidas, un proceso que prepara su debut como nuevo emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Así les fue a las acciones de Davivienda

En las dos ofertas públicas simultáneas realizadas por la compañía se colocaron 18.933 acciones ordinarias y 111.761.710 acciones preferenciales, lo que representó una participación del 95,5 % sobre el total de los títulos ofrecidos.

Según Davivienda Group, el proceso permitió consolidar el 98,9 % del capital accionario de Banco Davivienda, como parte de la reorganización societaria autorizada para el grupo.

Las ofertas públicas estuvieron dirigidas a los accionistas de Banco Davivienda a un precio de suscripción de COP 29.700 por acción. Según informó la entidad, el proceso se realizó bajo un esquema de equivalencia que garantizó que cada accionista pudiera suscribir acciones del nuevo holding en la misma proporción que tenía en el banco.

El gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo Montoya, destacó que la respuesta del mercado fue “extraordinaria” y que la presencia de Davivienda Group en la Bolsa de Valores de Colombia será de “largo plazo”.

Davivienda debutará en la Bolsa de Valores de Colombia

La entidad informó que la negociación de sus acciones preferenciales en la (BVC) comenzará el viernes 21 de noviembre, una vez finalizados los trámites de registro y adjudicación.

Redacción Economía

Bancos

Bolsa de valores de Colombia

 

