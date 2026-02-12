Cotizar a salud y pensión sigue siendo lejano para más de la mitad de los trabajadores

Recorrido por varias zonas de la ciudad donde habita el comercio de vendedores informales Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En Colombia, tener empleo no garantiza cotizar a salud y pensión. De hecho, más de la mitad de quienes trabajan en el país lo hacen en condiciones de informalidad. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su informe más reciente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Para el trimestre octubre-diciembre de 2025, la proporción de población ocupada informal fue de 55,7 %, el mismo nivel registrado en el mismo periodo de 2024.

Así las cosas, cinco de cada diez trabajadores en Colombia no realizan aportes a seguridad social en el marco de su vínculo laboral.

La brecha es aún más amplia fuera de las grandes ciudades. En centros poblados y zonas rurales, la informalidad alcanzó el 83,1 %, mientras que en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas fue de 42,3 %.

Leve reducción en el año completo

Si se mira el año completo, la informalidad mostró una leve variación a la baja.

En el periodo enero-diciembre de 2025, la proporción de población ocupada informal fue de 55,7 %, mientras que en 2024 había sido de 55,9 %. La diferencia es de 0,2 puntos porcentuales.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad fue de 42,2 % en 2025, frente a 41,9 % en 2024. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas pasó de 43,1 % a 43,5 %.

En los centros poblados y rural disperso, la proporción alcanzó 83,5 % en el año 2025.

Las ciudades con más y menos informalidad

Las diferencias entre ciudades siguen siendo marcadas. Entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas por el DANE, Sincelejo registró la mayor proporción de informalidad en el trimestre octubre-diciembre de 2025, con 67,9 %. Le siguieron Valledupar (66,0 %) y Cúcuta A.M. (63,6 %).

En el otro extremo, Bogotá D.C. presentó la menor tasa, con 35,0 %. También se ubicaron entre las más bajas Manizales A.M. (37,5 %) y Medellín A.M. (38,5 %).

La diferencia entre la ciudad con mayor informalidad (Sincelejo) y la de menor (Bogotá) supera los 30 puntos porcentuales.

La informalidad se concentra en los pequeños negocios

El tamaño de la empresa sigue siendo determinante en la informalidad laboral.

En el total nacional, el 84,5 % de las personas ocupadas que trabajaban en microempresas eran informales en el trimestre octubre-diciembre de 2025. Es decir, casi nueve de cada diez trabajadores en negocios de hasta diez personas no cotizaban a seguridad social.

En las empresas pequeñas (entre 11 y 50 trabajadores), la proporción fue de 22,3 %. En las medianas, de 5,8 %, y en las grandes, de 2,1 %.

Los datos muestran que la informalidad se concentra principalmente en unidades productivas de menor tamaño, mientras que en empresas grandes la proporción es considerablemente más baja.

¿Qué significa ser trabajador informal?

De acuerdo con el DANE, se considera ocupada informal a la persona que, pese a estar trabajando, no realiza cotizaciones a salud ni a pensión por su vínculo laboral con el empleador.

También se incluyen dentro de la informalidad los trabajadores por cuenta propia y los empleadores que pertenecen al sector informal, así como los trabajadores familiares sin remuneración y otras posiciones ocupacionales sobre las que no se dispone de suficiente información para clasificarlas como formales.

Según ha mencionado el DANE, la medición actual de la informalidad se basa en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

