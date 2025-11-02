Logo El Espectador
Coveñas y La Guajira: las apuestas de Colombia para avanzar en regasificación

Ballenas, en La Guajira, y Coveñas son dos proyectos que avanzan para proveer más capacidad de importar gas natural para el país, en momentos en los que hay problemas de abastecimiento.

Redacción Economía
02 de noviembre de 2025 - 11:19 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Richard-P-Long
El país avanza con la construcción de dos nuevas instalaciones para regasificar gas natural.

La primera se adelantará en Coveñas, por iniciativa de Ecopetrol, anuncio que fue hecho a principios de octubre por la petrolera estatal.

Y, también con participación de Ecopetrol, se está avanzando en una instalación en Ballenas (La Guajira). Esta última la adelanta TGI en conjunto con Hocol (filial de Eopetrol).

De acuerdo con el Ministerio de Minas, esta terminal tendrá la posibilidad de incorporar 300 millones de pies cúbicos diarios al sistema a partir del primer trimestre de 2027.

Actualmente, la importación de gas al país se realiza a través de la regasificadora de Cartagena, que atiende primordialmente la demanda de las plantas térmicas de generación eléctrica.

De los 450 millones de pies cúbicos de gas natural diarios que se procesan en la terminal de Cartagena, 40 millones se destinan para el mercado local, por cuenta del déficit de abastecimiento por el que atraviesa el país desde hace meses.

“Colombia no puede depender de una única fuente de regasificación”, dijo la ministra (e) Karen Schutt, durante una visita al proyecto de regasificación en Ballenas.

Para este punto es evidente que el país seguirá necesitando importar y cada año más (todavía hay debate sobre las cifras), al menos hasta que entre al mercado el gas del pozo Sirius, cuyas primeras moléculas entrarán al mercado en 2030, según cálculos de Ecopetrol.

Por Redacción Economía

Conoce más

