Superfinanciera aprobó fusión de Davivienda con Scotiabank: ¿qué cambiará para los usuarios?

Integración Davivienda-Scotiabank Colpatria.

Este lunes se dio un nuevo avance en el proceso que Davivienda y Scotiabank vienen trabajando desde comienzos de 2025: la Superintendencia Financiera aprobó la integración de ambas entidades.

El visto bueno de la Superfinanciera permite que la unión siga su ruta, aunque aún quedan pasos por completar antes de que los cambios empiecen a notarse para los usuarios.

Según la información publicada este lunes en la sección de “información relevante” de la Superintendencia Financiera, la aprobación quedó formalizada este 24 de noviembre y habilita uno de los pasos más importantes del proceso: permitir que Davivienda Group adquiera una participación superior al 10 % en Scotiabank Colpatria, un requisito necesario para seguir adelante con la integración.

Con este aval, también se completaron las autorizaciones necesarias en todos los países donde Davivienda tiene operaciones (Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador) para avanzar en la integración. La fusión se aplicará sobre las operaciones que Scotiabank tiene en Colombia (Costa Rica y Panamá) que pasarán a quedar bajo la estructura de Davivienda Group como nuevo holding.

¿Qué significa la integración?

La integración entre Davivienda y Scotiabank apunta a unir las operaciones que ambas entidades tienen en Colombia y en algunos países de Centroamérica bajo una misma estructura.

Según lo explicado a lo largo del año por las compañías, el objetivo es consolidar una operación regional que combine la experiencia de los dos bancos en servicio, tecnología, productos y gestión del negocio.

Aunque los cambios no serán inmediatos para los clientes, la integración está pensada para que más adelante ambas entidades operen como un solo banco en la región, bajo la estructura del nuevo grupo.

Otro de los pasos que ha acompañado este proceso ocurrió la semana pasada, cuando Davivienda Group completó su primera emisión pública de acciones como parte de la reorganización societaria aprobada para el grupo. La oferta, dirigida a los actuales accionistas de Banco Davivienda, logró una adjudicación del 95,5 % de los títulos ofrecidos y permitió consolidar el 98,9 % del capital accionario del banco bajo el nuevo holding.

Con ese resultado, Davivienda Group confirmó que desde el viernes 21 de noviembre comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia.

¿Qué cambia para los usuarios?

Davivienda y Scotiabank Colpatria seguirán funcionando de manera independiente mientras se completan las siguientes etapas del proceso.

Lo anterior quiere decir que los productos bancarios actuales (cuentas, créditos, tarjetas, entre otros) mantienen sus condiciones, y los usuarios no deberán hacer trámites ni cambios en sus tarjetas o números.

Más adelante, una vez la integración esté en fase de implementación, sí se prevén algunos ajustes, como la migración de los clientes de Scotiabank Colpatria hacia los canales digitales y plataformas transaccionales de Davivienda. Sin embargo, ese paso aún no tiene una fecha definida y dependerá de que la operación quede completamente lista.

