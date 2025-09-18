Gas en Colombia: las medidas del Minenergía durante el mantenimiento de SPEC

Regasificadora de Cartagena. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

Los rumores sobre un posible racionamiento de gas en Colombia encendieron las alarmas en el sector energético. La chispa fue el mantenimiento programado de la Regasificadora de Cartagena (SPEC), previsto entre el 10 y el 14 de octubre de este año.

SPEC es la única infraestructura con la que cuenta actualmente el país para importar gas (Ecopetrol está trabajando en otras opciones). El país trae gas del exterior desde 2016 para las plantas térmicas, con las que se genera energía, pero para atender la demanda esencial (hogares, comercios y vehículos) y la industria no se había importado hasta diciembre de 2025.

La infraestructura estará cinco días por fuera de operación. Para evitar que el mantenimiento en SPEC afecte la generación de energía, teniendo en cuenta que el Caribe depende de las plantas térmicas, el Ministerio de Minas y Energía anunció medidas que priorizan el suministro de gas.

En palabras de Alejandro Castañeda, presiente de Andeg, el gobierno tenía que elegir entre racionar gas para los industriales durante el mantenimiento de SPEC o racionar energía eléctrica en el Caribe.

¿Por qué se habla de racionamiento?

El Ministerio de Minas y Energía definió un orden de prioridad en la atención de la demanda de gas durante los mantenimientos en SPEC.

El esquema del Gobierno priorizará el suministro a usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, Gas Natural Vehicular, refinerías y la prestación del servicio eléctrico en el área Caribe 2. Es decir, si no hay gas suficiente, se dará prelación a los sectores mencionados y habría racionamiento para la industria.

Aunque el año pasado también hubo temores por un racionamiento, y se definió un esquema de priorización, finalmente no hubo afectación en la demanda. Pero este año, las térmicas sostienen que pese a que han hecho las gestiones pertinentes no han conseguido gas para sustituir el que importan de SPEC.

La cartera señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación, en articulación con las empresas y las autoridades competentes, para asegurar el suministro entre el 10 y el 14 de octubre.

Las alertas

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, explicó a este diario que, aunque los embalses para la generación hidroeléctrica se encuentran en niveles altos, las plantas térmicas del Caribe siguen necesitando gas importado.

Esto ocurre porque resulta difícil abastecer de energía a los siete departamentos de la región desde los embalses ubicados en el interior del país.

Por eso, cuando las principales térmicas de la Costa, Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores, las más grandes del país, se quedan sin gas durante el mantenimiento de SPEC, no hay cómo suplir toda la demanda de energía del Caribe.

Los generadores intentaron anticiparse y acudieron a distribuidores y comercializadores de gas, pero no hubo disponibilidad. “Los térmicos hicieron la gestión con industriales y empresas distribuidoras, pero la respuesta fue que no había excedentes disponibles. La oferta de gas en Colombia está demasiado estrecha”, señaló Castañeda.

En ese contexto, XM notificó al Consejo Nacional de Operación (CNO) que la generación térmica no estaría disponible y que debía informarse al Ministerio de Minas y Energía.

De ahí que la cartera reaccionara con un esquema de priorización de la demanda esencial, que protege a residenciales, térmicos, gas natural vehicular y refinerías, pero deja por fuera al sector industrial.

“Las cuentas son claras: la necesidad de térmicos son 100 millones de pies cúbicos. Es el 10 % de lo que consume Colombia en un día. Y eso lo necesitan día a día. Por otro lado, el consumo industrial en Colombia total es, más o menos, 300 millones de pies cúbicos, el 30 %. Habría que racionar en 100 millones, es decir, un tercio de lo que consume el sector industrial para abastecer los térmicos durante esos días de mantenimiento”, explicó.

Al final, la decisión se resume en un dilema: o se raciona energía eléctrica o se raciona gas. Esto último es lo que está haciendo el Ministerio de Energía frente a la indisponibilidad de SPEC por mantenimiento de su infraestructura.

“La decisión que toma el Ministerio es la acertada, porque es más fácil racionar en gas, donde racionas algunos usuarios industriales, pero no afectas el sector residencial, que es el más complicado desde el lado eléctrico para el sector de gas”, concluyó.

