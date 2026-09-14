Los principales objetivos apuntan a fortalecer la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible del campo colombiano, de acuerdo con las entidades. Además, el plan tiene como finalidad que, para el año 2030, Colombia se encuentre entre los referentes del…

El desarrollo y futuro de las políticas agropecuarias está en manos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ya comenzaron la construcción de una hoja de ruta que estará vigente durante los próximos cuatro años.

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¿Cuáles serán los objetivos para el desarrollo del agro en los próximos cuatro años?

Los principales objetivos apuntan a fortalecer la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible del campo colombiano, de acuerdo con las entidades. Además, el plan tiene como finalidad que, para el año 2030, Colombia se encuentre entre los referentes del comercio agrícola.

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“De aquí en adelante, debemos comprometernos plenamente con este propósito. Nos concentraremos en trabajar con rigor, disciplina y dedicación para sacar adelante esta tarea de recuperar el liderazgo que el país ha perdido durante las últimas décadas”, resaltó el ministro Indalecio Dangond.

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Vale la pena resaltar que durante los últimos trimestres el crecimiento del sector había superado el de la economía general, incluso llegó a impulsarla. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2026 presentó una caída del 2,1 %.

El ministro comparó también a Colombia con otros de la región y explicó que mientras en Perú, Uruguay, Brasil y Argentina han avanzado significativamente, nosotros seguimos con cerca de 5,5 millones de hectáreas cultivadas y alrededor de 2,4 millones de pequeños productores, que enfrentan serias dificultades de productividad.

Hoy, en algunos casos, Colombia produce menos de lo que producíamos hace diez años resaltó. Los rendimientos del maíz, por ejemplo, son inferiores a los de hace una década. El cultivo de algodón prácticamente ha desaparecido del país y, en general, varios de nuestros cultivos han venido perdiendo importancia.

Por su parte el director del DNP, Julián Buitrago, quien participó en una reunión con los líderes del Minagricultura y las entidades adscritas, explicó que el proceso partirá de un diagnóstico de la situación actual del sector para identificar brechas, definir prioridades y establecer metas concretas que orienten las acciones de Gobierno.

Finalmente, el ministro Dangond informó que se va a trabajar para fortalecer el sector agropecuario mediante el desarrollo de empresarios del campo. “Queremos impulsar una agricultura más productiva, competitiva y sostenible, brindando a los productores las herramientas necesarias para crecer y consolidarse”, dijo.

Se trata de un enfoque que se aleja de la figura de los cultivadores como campesinos (sus prácticas culturales y relación con la tierra) y los acerca más a una visión empresarial del desarrollo económico.

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