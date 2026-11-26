La Ley 278 de 1996 establece que, para fijar el salario mínimo, las partes deben tener en cuenta, entre otros criterios, la productividad laboral y total de los factores. Por eso, el dato del DANE será uno de los argumentos que utilizarán empresarios, sindicatos y Gobierno para defender sus…

Este jueves, el DANE presentó ante la Subcomisión de Productividad los resultados de la Productividad Total de los Factores (PTF), uno de los insumos que deben considerar Gobierno, empresarios y trabajadores en la concertación del salario mínimo para 2027.

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La Ley 278 de 1996 establece que, para fijar el salario mínimo, las partes deben tener en cuenta, entre otros criterios, la productividad laboral y total de los factores. Por eso, el dato del DANE será uno de los argumentos que utilizarán empresarios, sindicatos y Gobierno para defender sus posiciones sobre el aumento de 2027.

"Si logramos salir de aquí con una base de productividad que todos reconozcamos, habremos dado un paso decisivo para que la discusión de las próximas semanas se desarrolle con mayor rigor", afirma la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes.

La sesión de hoy fue la primera reunión de la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Se seguirá discutiendo el porcentaje de aumento para el salario mínimo durante estos meses y el plazo máximo para expedir el decreto es el próximo 30 de diciembre.

En contexto: La productividad que mirará la mesa del salario mínimo: sube por hora, baja por persona

¿Qué dijo el Dane?

Los resultados que se presentaron corresponden al año corrido hasta el tercer trimestre de 2026 y protagonizaron tres medidas: la productividad total de los factores, la productividad laboral por hora trabajada y por persona empleada.

La primera (PTF) mide qué parte del crecimiento de la economía no se explica ni por la cantidad de trabajo, ni por mayor capital, sino por mejoras en la eficiencia, la tecnología, la organización de la producción y otros factores. Es decir, busca establecer cuánto produce el país con los recursos que utiliza.

En este caso la PTF aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía. Este dato refleja entonces la eficiencia con la que combinan los recursos productivos.

La productividad laboral por hora trabajada aumentó un 2,24 %, esto significa que se generó más valor económico por cada hora de trabajo. Por el contrario, la productividad laboral por persona empleada disminuyó de un 0,98 % lo cuál demuestra una reducción del valor generado, en promedio, por cada persona ocupada.

Los tres indicadores sirven para el análisis que realizarán las partes en las discusiones salariales venideras. El proceso de decisión incluye la participación de centrales obreras (CUT, CGT y CTC), la CGT Democrática e Independiente, las organizaciones de pensionados (CPC y CDP) y los gremios empresariales (ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria).

Del lado del gobierno nacional, están convocados los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural; el Departamento Nacional de Planeación, Función Pública y el DANE, con el acompañamiento técnico del Banco de la República y la OIT.

A esta discusión también hay otros invitados que tendrán voz como: la CTUUSCTRAB, la CUTFL, la central Ser Nación, la CATFEM, la CGT de los territorios, las trabajadoras del servicio doméstico, los recicladores, la Alianza Aliadas y el Consejo Gremial Nacional.

"Pensemos en el trabajador que gana un salario mínimo y hace cuentas para sostener a su familia, en el pequeño empresario que cada mes debe garantizar el pago de su nómina y quisiera tener la capacidad para contratar más personas. Pensemos también en los millones de colombianos que históricamente han tenido poca representación en estas discusiones, en las trabajadoras del servicio doméstico, en los recicladores, en los campesinos, en los repartidores de plataforma, en los mototaxistas y, por supuesto, en quienes hoy no tienen empleo" sostuvo López Fuentes.

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¿Qué viene ahora? Este viernes 27 de noviembre, la Comisión escuchará las cifras de cada sector y seguirá con el análisis de los elementos económicos y laborales.

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