Este jueves, de hecho, se dará la sesión anterior a la instalación formal de las negociaciones, en donde se busca llegar a un acuerdo acerca de la cifra de productividad en el país, que servirá de insumo para…

El DANE acaba de publicar sus datos sobre la productividad total de los factores, conocida popularmente como PTF. La información, como es usual, llega poco antes de que empiecen las jornadas de negociación del salario mínimo en Colombia, cuyas discusiones están ancladas, entre otros asuntos, por la productividad en la economía colombiana.

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La productividad que mirará la mesa del salario mínimo: sube por hora, baja por persona

Este jueves, de hecho, se dará la sesión anterior a la instalación formal de las negociaciones, en donde se busca llegar a un acuerdo acerca de la cifra de productividad en el país, que servirá de insumo para ir sustentando técnicamente las posturas alrededor del alza del mínimo.

Además de la productividad, la mesa tiene en cuenta temas como la inflación y el crecimiento global de la economía.

¿Qué dice la PTF sobre la economía colombiana?

En lo que va del año, con corte al tercer trimestre, el crecimiento de la economía se sitúa en 2,07 %. El informe del DANE descompone este resultado por factores que contribuyen al valor agregado. Entre estos se cuentan ítems como las horas trabajadas, el capital y la PTF.

De la cifra de 2,07 %, la PTF aportó apenas 0,15 puntos porcentuales. La contribución es menor a la registrada en los dos últimos años (midiendo el año corrido con corte al tercer trimestre, vale aclarar).

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En palabras simples, la PTF lo que mide es cuánto puede crecer una economía haciendo uso de sus recursos. En otras palabras: cuánto más se puede expandir usando lo mismo. “Si una economía incrementa su ingreso total sin utilizar más recursos, o mantiene su nivel de ingreso usando menos recursos, se dice que disfruta de una mayor PTF”, explica un informe del Fondo Monetario Internacional FMI.

Entonces, una mayor contribución de la PTF al crecimiento indica que la economía, en general, está creciendo por vía de una mayor productividad, no necesariamente por que haya más trabajadores o las jornadas sean más largas; dos vías rápidas para añadir crecimiento.

De hecho, en la literatura académica hay una correlación entre mayores PTF y mayor riqueza, pues a final de cuentas se trata de, como ya se dijo, hacer más con menos.

En el caso de Colombia, la PTF actual muestra un panorama que no se ubica del todo en esta vía.

El informe de la PTF también viene con otras mediciones, como la productividad por persona y por hora laboral, factores que también son importantes para ver la salud del mercado laboral en general.

Productividad laboral: sube por hora, baja por persona

La productividad laboral por persona empleada cayó 0,98 % frente al mismo periodo de 2025. Según el Dane, pesaron sobre todo las horas trabajadas por persona empleada, que restaron 2,18 puntos porcentuales (pp), y el capital por persona empleada, que restó 0,05 pp. La productividad por persona empleada mide cuánto se produce, en promedio, por cada persona con trabajo. Si cae 0,98 %, cada persona empleada produjo menos que en el mismo periodo de 2025.

En cambio, la productividad por hora trabajada creció 2,24 % frente al mismo periodo de 2025, con aportes de 1,10 pp de la composición laboral, 1,00 pp del capital por hora y 0,15 pp de la productividad total de los factores (PTF). La productividad por hora mide cuánto se produce por cada hora que se trabaja, es decir, como para este periodo de 2026 subió, eso quiere decir que cada hora de trabajo rindió más que en el mismo periodo de 2025.

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¿En qué se relaciona con las discusiones del salario mínimo?

La productividad suele ser una de las referencias en la negociación del salario mínimo porque orienta el punto de partida de esa discusión.

En las próximas semanas, el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios decidirán con cuánto porcentaje aumentará el salario mínimo. La mesa tripartita tiene dos fechas agendadas para esta semana. Mañana, jueves 26 de noviembre, se reunirá la subcomisión de productividad, en la que el Dane presentará justamente esta cifra de Productividad Total de los Factores (PTF). Y el viernes se realizará la instalación oficial de la mesa de negociación.

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Las fechas completas de la negociación son estas:

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