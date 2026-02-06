La inflación en Colombia arrancó 2026 al alza: así cambiaron los precios

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El costo de vida en Colombia volvió a subir en enero de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 5,35 % en enero de 2026, un nivel superior al observado un año atrás, cuando la inflación se ubicaba en 5,22 % y mayor que el del cierre del año pasado (5,10 %).

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la inflación fue de 1,18 %, un aumento más fuerte que el registrado en enero de 2025 (0,94 %) y consistente con los ajustes de precios que suelen concentrarse a comienzos de año, cuando se actualizan tarifas, servicios y otros bienes indexados.

“Cuando miramos lo que ha venido pasando desde enero de 2022 a la fecha, vemos que esta variación mensual de 1,18 % está antecedida por una variación de 1,78 %, que fue la más alta registrada para un mes de enero y se presentó en 2023”, señaló Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del DANE, este viernes.

El dato del IPC de enero es especialmente relevante porque marca el punto de partida de la inflación en 2026 y concentra varios ajustes que afectan directamente el bolsillo de los hogares, como los cambios derivados del salario mínimo, la actualización de tarifas y otros precios que se recalculan con la inflación del año anterior.

⬆️ Qué impulsó el costo de vida en enero

El aumento del costo de vida en enero estuvo impulsado por los incrementos en varias divisiones de gasto que se ubicaron por encima del promedio mensual de la inflación.

De acuerdo con el DANE, seis divisiones registraron variaciones superiores al promedio nacional. Los mayores aumentos se dieron en:

Restaurantes y hoteles (2,94 %)

Transporte (2,14 %)

Bebidas alcohólicas y tabaco (1,79 %)

Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66 %)

También se ubicaron por encima del promedio bienes y servicios para el hogar (1,50 %) y salud (1,21 %).

En conjunto, las divisiones de restaurantes y hoteles, alimentos, transporte y servicios públicos explicaron cerca de un punto porcentual del aumento total de la inflación en enero de 2026.

⬇️ Qué alivió el costo de vida en enero

Algunas divisiones y productos ayudaron a contener parcialmente el aumento del costo de vida durante el mes.

Según el DANE, varias divisiones se ubicaron por debajo del promedio mensual de la inflación (1,18 %).

Entre ellas estuvieron:

Bienes y servicios diversos (0,79 %)

Recreación y cultura (0,50 %)

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23 %)

Prendas de vestir y calzado (0,18 %)

Información y comunicación (0,06 %)

💰 Cómo golpea la inflación según su nivel de ingresos

De acuerdo con el DANE, la inflación mensual se sintió con mayor fuerza en los hogares vulnerables y de clase media, mientras que los de ingresos altos registraron un incremento menor.

En enero de 2026, la inflación mensual fue de 1,26 % para los hogares vulnerables, 1,22 % para la clase media y 1,15 % para los hogares pobres.

En contraste, los hogares de ingresos altos registraron una variación de 1,03 %, por debajo del promedio nacional de 1,18 %.

En términos anuales, es decir, frente a enero de 2025, la inflación también mostró diferencias. Los hogares de ingresos altos registraron una variación de 5,45 %, seguidos por la clase media (5,37 %), los vulnerables (5,18 %) y los hogares pobres (5,13 %), mientras que el promedio nacional se ubicó en 5,35 %.

📊 El dato Vs. las expectativas

El resultado de inflación de enero estuvo en línea con lo que anticipaba la mayoría del mercado: un repunte de algunas décimas en el IPC frente al dato de diciembre de 2025.

Las proyecciones del mercado se ubicaban en un rango amplio, que iba desde 5,16 % hasta 5,73 %, según cálculos de distintas entidades financieras.

Más precisamente, la inflación de enero de 2026 (5,35 %) estuvo cerca de la estimación de la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, que ubicaba la variación del IPC en 5,33 %.

Además, el dato estuvo por debajo de las proyecciones de Banco Popular (5,73 %), Citi (5,59 %) o Itaú (5,57 %), pero por encima de los cálculos de bancos como Bancolombia (5,31 %), Banco de Occidente (5,16 %), Corficolombiana (5,23 %), Aval Asset Management (5,23 %) y Banco Agrario (5,28 %).

🏦 La meta del Banco de la República y la subida de tasas

El dato de inflación de enero también se analiza a la luz de la meta del Banco de la República, cuya meta es que los precios crezcan alrededor de 3 % anual, un nivel que el Emisor considera compatible con la estabilidad de la economía y la protección del poder adquisitivo de los hogares.

Para acercarse a ese objetivo, el Banco utiliza como principal herramienta la tasa de interés de referencia, que precisamente fue elevada hace unas semanas en 100 puntos básicos, al 10,25 %, en la primera decisión del año.

En contexto: Vamos de subida: el Banco de la República incrementa sus tasas de interés

El ajuste marcó el regreso del Emisor a una postura monetaria más restrictiva, luego de varios meses sin cambios, y estuvo influido por el comportamiento reciente de la inflación, el deterioro de las expectativas y el impacto del aumento del salario mínimo sobre los precios.

Por lo tanto, una inflación anual de 5,35 % sigue lejos de la meta del Emisor y ayuda a explicar por qué la Junta optó por endurecer su política monetaria.

El más reciente pronóstico del Banco de la República indica que la inflación subirá en 2026 y que el indicador se demorará más en llegar a la meta de 3 %. El cambio en las proyecciones tiene que ver, principalmente, con el incremento del 23 % del salario mínimo para este año.

Y es que, para diciembre de 2026, el equipo técnico del Banco proyecta una inflación total del 6,3 % (antes 3,6) y del 3,7 % para 2027.

El informe destaca que estas proyecciones “siguen enfrentando una elevada incertidumbre”. Entre los riesgos inflacionarios para este año está la evolución de las condiciones financieras externas, en medio del deterioro fiscal local y las presiones sobre los precios del gas natural.

⚠️ Las alertas por el alza del salario mínimo y la inflación

El repunte de la inflación al inicio de 2026 también se da en medio de las advertencias de analistas sobre los efectos de la histórica subida del salario mínimo, decretada en 23 % para este año.

Un informe reciente de ANIF señaló que, aunque el aumento busca reducir la pobreza y mejorar los ingresos de los hogares, también implica riesgos para la inflación, especialmente en una economía con alta informalidad y una estructura empresarial dominada por micro y pequeñas empresas.

Según el centro de estudios, cuando el salario mínimo sube muy por encima de la productividad y de la inflación observada, parte de ese mayor costo laboral tiende a trasladarse a los precios, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra como restaurantes, transporte, vigilancia, salud privada y servicios personales.

ANIF advirtió que estas presiones podrían llevar la inflación de 2026 a niveles cercanos a 5,8 %, por encima de lo previsto antes del decreto y del dato observado en 2025. El riesgo, señaló el informe, es que el aumento del salario mínimo termine reforzando las dinámicas de indexación de precios, prolongando las presiones sobre el costo de vida.

El análisis también subraya que, en un mercado laboral con más del 55 % de informalidad, muchas empresas con bajo músculo financiero no logran absorber el choque salarial y ajustan por otras vías, lo que puede traducirse en menor formalización, compresión salarial y mayores precios para los consumidores.

