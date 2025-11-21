De crisis en arroz a la oportunidad de la soya: así es el plan para sustituir importaciones

Los alimentos ricos en soya incluyen edamame, tofu y tempeh. Foto: Pixabay - Pixabay

La soya es un cultivo clave para el agro colombiano. La principal razón es que se ha consolidado como un insumo fundamental para la industria pecuaria y alimentaria, pues es usada para el engorde del ganado.

Sin embargo, es uno de los granos con mayor dependencia de las importaciones a pesar de que se puede producir nacionalmente. La demanda total de soya en Colombia, necesaria para abastecer tanto el consumo directo como la transformación industrial, ascendió a 2.953.142 toneladas durante 2024. De estas, 678.996 toneladas (el 35 %) fue producción nacional y el restante 65 % importado.

Además, 1.709.884 toneladas en torta de soya, utilizada principalmente en la elaboración de alimentos balanceados. Estas son producidas con 2.274.146 toneladas de grano de soya, considerando que para producir una tonelada de torta se requieren 1,33 toneladas de soya en grano. Del total demandado, 92 % fue importado, y 8 % producción nacional.

Para cubrir este requerimiento con producción nacional, sería necesario sembrar aproximadamente un millón de hectáreas de soya, con un rendimiento promedio de tres toneladas por hectárea.

La dinámica de la soya en el mercado está determinada principalmente por la alta demanda de la industria de alimentos balanceados, especialmente para las cadenas avícola, porcina y bovina, que concentran más del 85 % del consumo nacional.

La importancia de la soya en la industria nacional radica en su papel como fuente fundamental de proteína y energía para la alimentación animal, además de su creciente uso en la elaboración de alimentos para consumo humano y aceites vegetales.

En términos nutricionales, la soya destaca por su alto contenido de proteína (36 %), lípidos (30 %), carbohidratos (19 %) y fibra dietaria (17 %), que aportan beneficios metabólicos y cardiovasculares comprobados.

Así va la producción de soya

La producción local se concentra en la Altillanura colombiana, particularmente en el departamento del Meta, que aporta más del 90 % del total nacional. A pesar del crecimiento observado en las áreas sembradas y en la productividad durante los últimos años, la oferta nacional sigue siendo insuficiente frente a una demanda que no para de crecer.

Para el primer semestre de 2025 se estiman 93.728 hectáreas sembradas, un incremento del 11,8 % frente al mismo periodo de 2024, impulsado por la recuperación de áreas en el Meta. La producción alcanzaría 233.639 toneladas, con un aumento del 10,6 % anual, de acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce).

Si bien tiene un alto potencial de crecimiento en la Altillanura, también se considera el potencial para la siembra de soya de otras zonas del país que cuenten con suelos y condiciones agroclimáticas aptas para expandir el cultivo, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones y garantizar el abastecimiento nacional.

¿Cómo fortalecer el cultivo de soja?

El cultivo pretende aprovechar la reciente crisis de los productores arroceros, que salieron a dos paros durante este año para protestar contra los bajos precio que les pagaban por el grano, lo que minó su rentabilidad y tuvo a varios productores al borde de una crisis.

Teniendo en cuenta ese panorama, Fenalce inició una campaña de fortalecimiento de producción de soya en los departamentos de Huila y Tolima, gracias a la cual 115 productores de arroz se beneficiarán con la siembra de 575 hectáreas de esta leguminosa.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Soya para financiar la entrega de semillas, y brindar asistencia técnica, capacitación y apoyo a la comercialización a los productores. En total se entregarán 34.500 kilos de semilla mejorada de soya.

Cada productor recibirá 300 kilos para la siembra de 5 hectáreas. En Huila 40 productores serán beneficiados en total (12.000 kg de semilla), mientras que en Tolima serán 75 (22.500 kg semilla). Se cubrirá entre los dos departamentos, alrededor del 70 % en soya.

“Se trata de un cultivo promisorio y alternativo para los productores de arroz y maíz. Especialmente, estamos enfocándonos en los productores de arroz de la zona, para que roten con soya, atendiendo el llamado del gobierno nacional de apoyarlos para que sean más eficientes y mejoren su actividad agrícola con otras alternativas de mercado dentro de su sistema productivo”, afirmó Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.

Sumado a esto, el gremio adelanta acercamientos con la industria para lograr acuerdos de comercialización que permitan la compra de la producción nacional. El objetivo de la federación es extender esta campaña a otras zonas del país en las que se pueda cultivar esta leguminosa bajo el sistema de rotación agrícola.

Unido a esta campaña, Fenalce cuenta con un contrato de prestación de servicios con la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), para la ejecución del “Programa de fortalecimiento a pequeños y medianos productores de arroz para mejorar su competitividad y reactivación económica mediante el apoyo con alternativas de rotación con maíz, soya, algodón y arroz colombianos”.

El programa se realiza entre noviembre de este año a diciembre de 2026 y cuenta con una inversión total de 3.000 millones, beneficiará sólo en soya a 750 productores en el departamento del Meta con una inversión de 720 millones.

