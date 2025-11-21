Maduro dijo que está lista la exportación de gas a Colombia: ¿de qué está hablando?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña

“La primera exportación de gas para Colombia está lista”, dijo esta semana Nicolás Maduro, presidente venezolano.

Más allá del anuncio hecho por Maduro, la realidad pareciera indicar que nada está listo y que siquiera es posible en el escenario actual.

La importación de gas desde Venezuela es una especie de unicornio energético con el cual los gobiernos de ambos países han ganado titulares, pero no mucho más que eso.

El tema resurge de tanto en tanto, en la medida en la que el mercado colombiano comienza a tener más huecos para el aprovisionamiento de este combustible. El año pasado, las reservas de gas natural en el país cayeron a su punto más bajo en una década. Lo mismo aplicó para la producción, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Las importaciones de gas natural en Colombia

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Actualmente, la importación se realiza por medio de una terminal de regasificación ubicada en Cartagena, SPEC LNG. Esta infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día; de esa cifra, 40 millones de pies cúbicos están disponibles porque las plantas térmicas no los necesitan. Esa es la cantidad que se está usando para hogares, comercios e industrias.

Para este punto es evidente que el país seguirá necesitando importar y cada año más (todavía hay debate sobre las cifras), al menos hasta que entre al mercado el gas del pozo Sirius. Para aumentar la capacidad de importación, Ecopetrol avanza en la regasificadora del Pacífico, con la contratación de servicios de recibo y almacenamiento en Buenaventura y regasificación en Buga, con capacidad de 60 millones de pies cúbicos por día. La capacidad estará disponible desde el segundo trimestre del próximo año.

Y es por acá que entra el ruido sobre el gas venezolano. Pero la realidad del momento parece ser una bien distante del discurso presidencial. Para Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, esta es una “opción que en el corto plazo no se ve posible”.

El dirigente gremial aseguró que, aunque sería bueno tener una opción de gas más barato, por ahora el gremio tiene entendido que no es posible importar gas de Venezuela por dos razones. En primer lugar, la infraestructura para traer gas de Venezuela no está lista y las adecuaciones tomarían entre año y medio y dos años. Segundo, no es claro si es posible establecer los contratos considerando las limitaciones de la OFAC (la llamada lista Clinton).

Algo similar dice Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía): “La situación no es fácil porque ese gas debe transportarse por el gasoducto Bicentenario, que entra por La Guajira, y que entendemos tiene unas complicaciones desde el punto de vista técnico. Cuando las empresas privadas estaban gestionando el tema ellos hablaban de que cuando se diera vía libre a la importación, eso tomaría unos 18 meses para que el tubo pudiera transportar ese combustible”.

Y añade: “Lo segundo es que con la lista Clinton el tema es quién nos va a vender el gas: si son empresas privadas o es PDVSA. Porque si es esta última, eso enreda aún más las transacciones y va a complicar a las empresas que van a comprar ese gas desde este lado de la frontera. Ahí es donde uno se pierde acerca de cómo sería esa estructura: ¿quiénes van a hacer ese negocio, va a ser entre privados, va a participar el gobierno, es de gobierno a gobierno?”.

Mientras tanto, para seguir apuntalando los problemas con la demanda nacional, Ecopetrol informó el mes pasado que su filial Cenit adecuará la infraestructura costa afuera existente en el Terminal Marítimo de Coveñas para poder usarla para la importación de gas. La empresa estima que en la primera fase se podrán importar 110 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) por día. Estos comenzarán a comercializarse durante el primer trimestre de 2027.

Todavía no se descarta la opción de adelantar un proyecto de regasificación en Ballenas (La Guajira), que según TGI, filial de Grupo Energía de Bogotá, es la mejor opción. Pero esta opción también toma tiempo.

