La discusión del salario mínimo de 2027 ya arrancó. El viernes se instaló la mesa de concertación, con gremios, centrales obreras y Gobierno, y ese mismo día el DANE puso las primeras cifras sobre la mesa: entre enero y septiembre, el 4,8 % de los ocupados ganó un mínimo, unos 1,13 millones de personas, la primera vez en al menos cuatro años que esa proporción queda en un solo dígito. Mientras tanto, el 53,4 %, cerca de 12,6 millones, ganó menos de ese monto.

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Esta mesa tiene en cuenta varios datos para definir el aumento, como la inflación, el PIB y la productividad, con insumos del Banco de la República y el DANE. La inflación la publicará el DANE el 7 de diciembre. Con eso, la comisión se reunirá el 9 y el 10 gremios y centrales dirán cuánto quieren. Si el 15 no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo entrará a mediar, y si no se logra nada, el presidente fijará el aumento por decreto el 30 de diciembre.

En medio de los debates que suscita el asunto, el presidente Abelardo de la Espriella habló por primera vez del tema. Según dijo, cuando se discute el aumento, la atención se concentra en los trabajadores que lo reciben, y es "indispensable proteger sus ingresos y sus derechos". Pero recordó que hay "millones de compatriotas que también trabajan y que, por encontrarse en la informalidad, no reciben los beneficios de ese aumento".

¿Qué propone De la Espriella para los trabajadores informales?

El mandatario propuso lo que llamó "salario solidario". En un reciente pronunciamiento, De la Espriella dijo que "una posibilidad que he venido considerando es estudiar un mecanismo mediante el cual una fracción previamente definida y concertada del incremento salarial pudiera destinarse a las cajas de compensación a facilitar la incorporación de los trabajadores informales al sistema de protección social".

Así las cosas, la idea es que, cuando se fije el aumento del mínimo, una parte de ese incremento se destine a las cajas de compensación y que ellas la usen para ayudar a que trabajadores informales accedan al sistema de protección social. Esa fracción tendría que definirse y concertarse antes.

Por ahora, es solo eso, una idea. El propio presidente dijo que "todavía necesita estudio y discusión", y no dio detalles de cuánto sería esa fracción.

Los debates en torno al salario mínimo de 2027

Los gremios atribuyen la caída de trabajadores que ganan un mínimo al aumento de 23 % que decretó el expresidente Gustavo Petro: muchas empresas no pudieron pagar un salario de 2 millones de pesos, contando el auxilio de transporte.

En contexto: Arranca la concertación para el incremento que tendrá el salario mínimo en 2027

Las centrales obreras tienen otra lectura. En 2026 el desempleo se mantuvo en un dígito y la informalidad bajó de 54,5 % a 54,2 %. "¿Dónde están esos trabajadores que dejaron de ganar un salario mínimo para devengar menos de uno?", preguntó el presidente de la CUT, Nelson Alarcón.

La ministra de Trabajo, Natalia López, dijo que los trabajadores merecen un salario que les alcance para sostener a sus familias, pero que también se necesitan garantías para que las empresas mantengan su capacidad de contratar. "Nos ilusiona llegar a un acuerdo, queremos que al salario mínimo se llegue a través de una concertación", afirmó.

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