Primero, en la alocución se abordaron más temas de los que habían quedado preestablecidos con la CRC y se demoró ocho (casi nueve) minutos más del tiempo permitido. Pues la Comisión le había informado al presidente que podría hablar únicamente durante 40 minutos.

El presidente de la República Abelardo de la Espriella realizó una alocución presidencial el pasado domingo 15 de noviembre y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determinó que dicha intervención no cumplió con las reglas preestablecidas.

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De la Espriella volvió a incumplir normas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones

En contexto: Informe de la CRC revela incumplimientos en la alocución presidencial del 25 de octubre

La solicitud inicial de De la Espriella fue aprobada exclusivamente para abordar cuatro ejes específicos: decisiones de la "Ley de Rescate Económico" o reforma tributaria, seguridad nacional, reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y decisiones contra la corrupción.

La justificación expedida por Presidencia ante la CRC, antes de la alocución, detallaba que con respecto al tema de seguridad incluiría las operaciones contra estructuras ilegales, extradiciones, destrucción de laboratorios e incautaciones. Con respecto al terremoto, hablaría de las medidas de recuperación y reconstrucción pero también de las decisiones presupuestales en torno al Fondo Milagro y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con respecto al cuarto eje, el presidente había estipulado que mencionaría "decisiones institucionales orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional, la lucha contra la corrupción y la burocracia, y la vinculación de personal al servicio público".

Sin embargo, la CRC señaló que durante la transmisión se incluyeron contenidos adicionales no anunciados ni justificados previamente:

Balance general de gestión de los primeros 100 días de gobierno : aquí el presidente expuso información sobre educación, agricultura, turismo, empleo e infraestructura, lo que le dio a segmentos del discurso un carácter de rendición de cuentas ordinaria.

: aquí el presidente expuso información sobre educación, agricultura, turismo, empleo e infraestructura, lo que le dio a segmentos del discurso un carácter de rendición de cuentas ordinaria. Agenda territorial : se incluyeron menciones de recorridos por varios municipios y encuentros con autoridades territoriales realizadas en 40 municipios.

: se incluyeron menciones de recorridos por varios municipios y encuentros con autoridades territoriales realizadas en 40 municipios. Plan Nacional de Desarrollo : donde mencionó los 17 espacios territoriales realizados, donde finalmente identificaron más de 2.000 proyectos.

: donde mencionó los 17 espacios territoriales realizados, donde finalmente identificaron más de 2.000 proyectos. Valoraciones políticas y señalamientos: Abelardo de la Espriella incorporó críticas hacia la administración anterior, del Gobierno Petro, y según la CRC hubo "expresiones de exaltación de los resultados de su administración" que "excedieron el propósito informativo específico de la intervención".

Lo que determina la Comisión es que si bien los temas anteriores pueden ser de interés nacional y estar relacionados a las prioridades del gobierno, su inclusión en la alocución "dio, a determinados segmentos de la intervención, un enfoque de rendición de cuentas y presentación de resultados de gestión que no necesariamente correspondía con la finalidad específica de informar sobre las circunstancias urgentes", sostiene el informe.

Una de las funciones de la CRC es realizar controles previos, simultáneos y posteriores a las alocuciones presidenciales de acuerdo con la sentencia de tutela del 16 de septiembre de 2025, notificada el 9 de octubre del mismo año.

Estos controles determinan si las alocuciones presidenciales cumplen con las reglas establecidas o no y deben ser demostrados a la ciudadanía mediante un informe público como aquel expedido el pasado miércoles 18 de noviembre.

Sin embargo, el presidente De la Espriella ya había incumplido con las mismas dos normas que impone la CRC. Esto sucedió en su alocución del pasado 25 de octubre cuando abordó temas adicionales a los aprobados, incluyendo críticas y categorizaciones a un sector del periodismo y a medios de comunicación.

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