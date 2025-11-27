La USO le solicitó al Gobierno Petro realizar pilotos de “fracking” y no vender el Permian

César Loza, presidente de la USO. Foto: @usofrenteobrero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unión Sindical Obrera (USO) anunció su apoyo absoluto a los procesos de exploración, perforación y refinación de hidrocarburos hechos por Ecopetrol.

Durante su Plenario Sindical Nacional, la USO realizó varias peticiones al Gobierno Nacional.

El sindicato exige “reactivar la asignación de rondas para poder adelantar operaciones de exploración de hidrocarburos” y plantea la necesidad de realizar los pilotos de yacimientos no convencionales (fracking).

La USO también reafirmó que no se debe vender el Permian, un negocio de fracking en Estados Unidos que es clave para la producción de Ecopetrol.

Según la USO estas decisiones fueron tomadas en pro de garantizar el abastecimiento energético y los recursos económicos. “En Colombia necesitamos apalancar la economía con los recursos de la industria del petróleo”, afirmó el sindicato, que además hizo críticas al presidente Gustavo Petro por no reconocer la importancia del fracking para la economía del país, como sí lo hizo en su momento el presidente —también de izquierda— Lula Da Silva.

#SomosUSO



🛢️En su Plenario Sindical Nacional, la USO dice sí a los pilotos de yacimientos no convencionales.



👉 La Unión Sindical Obrera (USO) de la industria del petróleo reafirma su vocación democrática, pluralista y clasista en la defensa y reivindicación de la clase… pic.twitter.com/uBIka8nIDh — USO Colombia (@usofrenteobrero) November 27, 2025

Ecopetrol: junta directiva aprobó la renuncia de Guillermo García Realpe

Al tablero de juego de la empresa se suma una nueva renuncia: este jueves 27 de noviembre fue aprobada por la Junta Directiva, la renuncia de Guillermo García Realpe, quien manifestó que debía retirarse por motivos personales.

García, que llegó a Ecopetrol en marzo del año pasado dejará su cargo el 12 de diciembre, según lo indicado en el comunicado oficial de la empresa. Además en el mismo boletín se hace oficial el posicionamiento de Ángela María Robledo Gómez y Álvaro Torres Macías como presidenta y vicepresidente de la Junta Directiva.

Junta Directiva aprobó el plan anual de inversiones para 2026

Por otro lado, a través de otro comunicado oficial, también emitido este jueves 27 de noviembre, Ecopetrol anunció que la Junta Directiva aprobó el Plan Anual de Inversiones pensado para 2026. Estos fueron los puntos aprobados:

Alrededor del 70 % del presupuesto (COP 17,2 billones) se destinará para para producir de forma rentable entre 730 y 740 mil barriles equivalentes por día, un promedio de carga en las refinerías entre 410 y 420 mil barriles por día y transporte entre 1.110 y 1.120 mil barriles por día.

COP 7,1 billones —equivalentes al 30 % del presupuesto— se utilizarán en proyectos de Energías para la Transición y Transmisión de Energía y Vías y otras inversiones corporativas.

La empresa prevé un escenario complejo para 2026 con un precio de petróleo Brent de USD 60/Bl y una tasa de cambio promedio año de aproximadamente COP 4.050. Ante la situación el Grupo Ecopetrol “ha definido una estrategia para proteger la rentabilidad y liquidez mediante la reducción de costos, buscando alcanzar un margen EBITDA aproximado del 40 %. Adicionalmente, se consideran transferencias a la Nación por COP 28 billones”.

Se prevé que el Programa de Rentabilidad y Eficiencias contribuya con COP 5,7 billones. Apoyando también el desempeño del costo total de refinación de barril transportado y a mantener el costo de levantamiento por debajo de 12 USD/Bl.

Se destinarán COP 1,7 billones para empujar las metas de los “Asuntos Materiales de la estrategia de SosTECnibilidad, principalmente cambio climático, territorios sostenibles, materiales y residuos y salud ocupacional”.

Por último, Ecopetrol explicó que con el fin de proteger la caja y mantener la deuda en niveles saludables se implementará un programa de rotación de portafolio.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.