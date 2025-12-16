Desempleo en Estados Unidos llega al nivel más alto desde 2021

Soldador en Texas, Estados Unidos. / Getty Images Foto: Photographer: John Moore/Getty I - John Moore

El mercado laboral de Estados Unidos dio en noviembre nuevas señales de enfriamiento. La tasa de desempleo subió a 4,6 %, su nivel más alto desde 2021, de acuerdo con cifras publicadas este martes por el Departamento de Trabajo de ese país. En septiembre, la tasa de desempleo se había ubicado en 4,4 %.

Aun así, la creación de empleo fue mejor de lo esperado. En noviembre se generaron 64.000 nuevos puestos de trabajo, por encima de los 45.000 que anticipaban los analistas, según una encuesta de MarketWatch.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, el empleo aumentó principalmente en los sectores de sanidad y construcción, mientras que el gobierno federal continuó perdiendo puestos de trabajo.

Las cifras del mercado laboral en EE. UU.

Como señal adicional del debilitamiento del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 316.000 frente a septiembre. Además, hay 909.000 trabajadores más a tiempo parcial que desean trabajar a jornada completa, en comparación con ese mismo mes.

Los datos de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario del gobierno federal, que se extendió durante 43 días entre octubre y noviembre y afectó la recolección de información. Por esa razón, el Departamento de Trabajo decidió no publicar las cifras de empleo correspondientes a octubre, al no poder realizar las encuestas necesarias.

Para algunos analistas, el cierre del gobierno federal explica buena parte del aumento del desempleo. Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, le dijo a AFP que la mayor parte del incremento de la tasa de desempleo parece estar vinculada a ese episodio.

En la misma línea, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, afirmó a AFP que el mercado laboral estadounidense está “en recesión” y recordó que el país solo ha creado alrededor de 100.000 empleos en los últimos seis meses. La experta añadió que la mayoría de estos puestos se concentran en el sector de la sanidad, que “casi siempre contrata” debido al envejecimiento de la población, mientras que la mayoría de los demás sectores están estancados o reduciendo empleo.

Reacción de los mercados al dato de desempleo

Las señales de un mercado laboral débil, aunque sin un deterioro acelerado, llevaron a los inversionistas a moderar sus apuestas por recortes de tasas en el corto plazo, informó Bloomberg. Tras la publicación de los datos, el S&P 500 cayó por tercer día consecutivo, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron levemente.

De acuerdo con Bloomberg, los swaps de tasas asignan solo un 20 % de probabilidad a un recorte de la Reserva Federal en enero, aunque para mediados de 2026 un recorte ya está completamente descontado por el mercado.

“El informe contiene suficiente debilidad como para justificar recortes previos, pero ofrece poco respaldo para un alivio monetario significativamente más profundo”, dijo Kevin O’Neil, de Brandywine Global, a Bloomberg. En ese contexto, agregó que la próxima lectura de inflación podría convertirse en un factor clave para los mercados al inicio del próximo año.

Desde Goldman Sachs Asset Management, Kay Haigh señaló a Bloomberg que es poco probable que la Reserva Federal dé mucho peso a estos datos, dadas las distorsiones provocadas por el cierre del gobierno federal, y apuntó que el informe de empleo de diciembre, que se publicará a comienzos de enero, será más relevante para definir la trayectoria de la política monetaria en el corto plazo.

Por su parte, Ellen Zentner, de Morgan Stanley Wealth Management, dijo a Bloomberg que, si bien los datos de empleo fueron un “regalo” para quienes esperan una postura más moderada de la Fed en 2026, no hay señales de que la economía estadounidense se haya descarrilado.

Desde el frente político, la senadora demócrata Elizabeth Warren, principal figura de su partido en el Comité Bancario del Senado, criticó los “aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas” de Donald Trump, al considerar que están golpeando el mercado laboral, informó AFP.

Por su parte, Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, dijo a AFP que los funcionarios públicos que aceptaron dejar sus cargos a cambio de indemnizaciones siguen formando parte de la población activa y buscando trabajo. Hassett aseguró además que la economía estadounidense crecerá un 4 % por segundo semestre consecutivo, por lo que —afirmó— sería sorprendente que el empleo no siguiera una trayectoria similar.

Aunque los aranceles no han provocado un aumento generalizado de los precios en Estados Unidos, las empresas han advertido que sus costos se han incrementado, lo que añade incertidumbre sobre la inflación, que permanece lejos del objetivo del 2 % anual de la Reserva Federal, según recogió AFP.

