Nueva ronda minera: Gobierno define 14 áreas con potencial para cobre y oro

El Gobierno nacional abrió una nueva ronda minera con 14 áreas estratégicas que serán puestas en oferta para proyectos de exploración y eventual explotación de cobre, oro y minerales polimetálicos.

Las áreas que harán parte de la ronda fueron identificadas por el Servicio Geológico Colombiano, a partir de estudios técnicos que permitieron establecer su potencial.

Según explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estas zonas ya cuentan con estudios técnicos preliminares, así como con avances en aspectos territoriales y ambientales. Entre ellos se incluyen la verificación de la no procedencia de consulta previa y la existencia de actas de concertación con autoridades locales y comunidades.

Cobre, oro y minerales polimetálicos

Las áreas que entran en la ronda concentran principalmente cobre, oro y minerales polimetálicos, recursos que el Gobierno ha señalado como relevantes para el desarrollo de tecnologías asociadas a energías limpias y para los objetivos de reindustrialización del país.

La apertura de esta ronda se da luego de que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobara los términos de referencia, es decir, las reglas y condiciones bajo las cuales se asignarán las áreas a los interesados. En estos términos se establecen los requisitos técnicos, económicos y ambientales que deberán cumplir quienes participen en el proceso.

A través de un comunicado, la ANM señaló que los términos de referencia fueron sometidos a un proceso de comentarios públicos, en el que se recibieron cerca de 180 observaciones de ciudadanía, academia, gremios y organizaciones nacionales e internacionales.

En la elaboración de los términos de referencia participaron varias entidades del Gobierno, entre ellas el Ministerio de Minas y Energía, la ANM, el Servicio Geológico Colombiano, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

