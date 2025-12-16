Gobierno ordena priorizar el gas para hogares y transporte público: estas son las razones

Cálculos del Gobierno indican que el incremento en el gas domiciliario para 2026 podría ser de hasta un 5 %. Imagen de referencia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Minas y Energía emitió este martes, 16 de diciembre, una circular dirigida a los agentes del mercado mayorista de gas natural en la que ordena priorizar el suministro para los usuarios residenciales y el transporte público que opera con gas, en medio de las alertas sobre la disponibilidad de este combustible para 2026.

“El gas para los hogares y para los taxistas no se puede suspender ni encarecer por malas decisiones del mercado. Las reglas existen y deben cumplirse para proteger el bolsillo de la gente”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a través de un comunicado.

Lo que ordena el Gobierno al mercado del gas

La circular del Ministerio de Minas y Energía les recuerda a los agentes del mercado que el gas destinado a los hogares y al transporte público que opera con este combustible tiene prioridad frente a otros usos. Esto significa que, cuando la oferta se vuelve más ajustada, ese suministro no puede quedar en segundo plano ni verse afectado por decisiones comerciales.

Para garantizar el abastecimiento, el documento señala que la regulación ya contempla el uso de contratos con interrupciones como una herramienta para atender la llamada demanda esencial (hogares y transporte público a gas) cuando no hay suficiente gas disponible con garantía plena de suministro.

Estos contratos entran en juego, por ejemplo, cuando los compradores que atienden a estos usuarios no logran conseguir en el mercado primario suficiente gas nacional en firme, es decir, con disponibilidad asegurada para cubrir toda la demanda.

En esos escenarios, la norma permite recurrir a otros volúmenes de gas disponibles en el sistema, aun cuando no cuenten con firmeza total. Se trata principalmente de gas nacional sujeto a interrupciones (que puede provenir de campos que aún están en fase de pruebas, por ejemplo), el cual puede utilizarse de manera prioritaria para atender la demanda esencial y reducir el riesgo de afectaciones al servicio.

Puede interesarle: Los térmicos podrán vender gas importado: ¿qué implica la medida que anunció el Minminas?

La circular también contempla el caso en el que los agentes que abastecen a hogares y transporte público solo tengan acceso a gas natural importado en firme (una alternativa más costosa, cuando menos).

Frente a esa situación, el marco regulatorio habilita el uso de gas nacional con interrupciones, siempre que su precio sea inferior al del gas importado en firme, como una forma de reducir presiones innecesarias sobre las tarifas.

Así las cosas, el Minenergía busca que los agentes del mercado utilicen primero el gas nacional disponible para atender la demanda esencial, antes de acudir a alternativas importadas más costosas, siempre que se mantenga la continuidad del servicio, en un escenario en el que la oferta actual no alcanza a cubrir toda la demanda con contratos en firme, como lo han advertido gremios del sector.

La cartera advirtió que hará seguimiento permanente al comportamiento del mercado y a la ejecución de los contratos, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Gestor del Mercado, y que tomará medidas si se pone en riesgo el suministro o se presentan alzas injustificadas.

Por qué el gas está bajo presión

El trasfondo de la decisión del Gobierno está en la menor disponibilidad de gas nacional para cubrir toda la demanda. De acuerdo con un reciente informe de Naturgas, el 20 % del gas que consumió Colombia este año fue importado: un 12 % se destinó a la generación de energía y otro 8 % a hogares, comercios y vehículos.

Aunque el país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, desde diciembre de 2024 también ha tenido que traer gas del exterior para atender a los usuarios finales, debido a que la producción local ya no alcanza. Para 2026, el déficit estimado de gas nacional en firme -es decir, el suministro garantizado sin interrupciones- será del 26 %.

Puede interesarle: Aumento en precios y operación al límite: este es el panorama del gas para 2026, según Naturgás

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, señaló que la demanda del próximo año se cubrirá con una combinación de gas nacional y gas importado en firme, así como con volúmenes nacionales sujetos a interrupciones, provenientes de campos que aún están en fase de pruebas.

“Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias, como mantenimientos no programados o una falla en la infraestructura”, advirtió.

Se viene alza en tarifa del gas para hogares

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó el pasado 10 de diciembre que, con base en los cálculos que está revisando el Gobierno, el incremento en el gas domiciliario en 2026 podría llegar hasta el 5 %, aunque recalcó que aún deben evaluarse los factores que han presionado los precios en los últimos meses.

Según datos de Naturgas, la mayoría de los hogares enfrentará el próximo año ajustes cercanos a la dinámica normal del servicio público, es decir, en niveles similares al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

No obstante, el gremio advirtió que en Antioquia y el Eje Cafetero los incrementos sí serían más altos, con alzas estimadas entre 20 % y 25 % a partir de febrero de 2026.

Naturgas recordó que en ciudades como Bogotá ya se registraron aumentos importantes a comienzos de este año, luego de la renovación de contratos de suministro que vencieron en diciembre de 2024. En el sector energético, ese momento marca el inicio del llamado “año gas”, que comienza cada 1.º de diciembre.

De acuerdo con el gremio, las tarifas que pagan los usuarios dependen del momento en que cada empresa distribuidora sale a contratar el gas y del tipo de oferta disponible en ese instante, lo que explica las diferencias entre regiones y periodos de ajuste.

El impacto en el transporte público y los taxistas

La presión sobre el gas natural también se sentirá en el transporte público. En Bogotá, las proyecciones para 2026 muestran que el 45 % del gas que utilizan taxis, buses y vehículos a gas deberá ser importado, ante la caída en la disponibilidad de gas nacional.

Cifras presentadas ante el Concejo de Bogotá por VANTI S.A. ESP y TransMilenio S.A. indican que este cambio tendrá un impacto directo en los costos del Gas Natural Vehicular (GNV). En la ciudad circulan cerca de 24.000 taxis, más de 2.100 buses del SITP y unos 81.000 vehículos particulares que dependen de este combustible.

El precio del metro cúbico de GNV subiría a COP 3.281 en 2026, lo que representa COP 760 más que en 2025. Para un taxista, ese incremento podría traducirse en hasta COP 200.000 adicionales al mes, o cerca de COP 2,4 millones al año, si las tarifas se mantienen estables.

El aumento está explicado por el mayor peso del gas importado en la mezcla de suministro. Según las empresas, el costo del gas como producto aumentaría 142 %, mientras que el transporte del combustible crecería 282 %, debido a las mayores distancias para llevarlo desde el Caribe hasta el centro del país.

Para el sistema de transporte público, TransMilenio estima que el sobrecosto en 2026 será de COP 98.000 millones, recursos que deberán ser cubiertos a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. En el caso del gremio de taxis, los sobrecostos anuales se acercarían a los COP 60.000 millones.

¿Qué viene ahora?

La circular emitida este martes se suma a un paquete de 20 medidas que el Gobierno ha venido anunciando en medio de las alertas sobre la disponibilidad de gas en el país.

En contexto: Precio y suministro del gas: las 20 medidas del Gobierno para la seguridad energética

El objetivo, como ha insistido el Ejecutivo, es evitar que los precios se disparen por prácticas especulativas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.