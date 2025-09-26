Logo El Espectador
Diplomado gratuito en Inteligencia Artificial: se abrieron 1.000 cupos más

MinTIC y la Universidad de Cartagena lanzaron un diplomado virtual y gratuito en Inteligencia Artificial para servidores públicos. Le contamos cómo acceder a los nuevos cupos.

Redacción Economía
27 de septiembre de 2025 - 01:47 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - WU HAO
En una iniciativa conjunta entre la Universidad de Cartagena y MinTIC, se lanzó un diplomado gratuito y virtual enfocado en el fortalecimiento de habilidades y herramientas en inteligencia artificial para servidores públicos.

El programa, que inicia el próximo 6 de octubre, tiene una duración de 80 horas y busca capacitar a los funcionarios y contratistas del Estado en el uso de tecnologías digitales aplicadas a la gestión pública.

En tiempos de IA, educación:

El diplomado responde a una alta demanda por formación en inteligencia artificial dentro del sector público. Pues aprender a utilizar esta herramienta, que se ha convertido en algo cotidiano para la mayoría, resulta fundamental.

Si bien diplomado ya había alcanzado el límite de inscritos, se abrieron 1.000 plazas adicionales para responder a la alta demanda.

Para la matrícula no se contempla costo alguno, y la metodología combina contenidos teóricos con aplicaciones prácticas profundizando, además, en el componente ético requerido para hacer un uso correcto de estas herramientas.

¿Cómo aplicar?

Para inscribirse al diplomado deberá estar vinculado al sector público como funcionario o contratista, para lo cual se debe contar con un correo institucional o presentar el contrato o acta de posesión. Después acceda a la página oficial de inscripciones, regístrese y acceda al curso.

Por Redacción Economía

