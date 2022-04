Duque sobre pensiones: de fondo, más de lo mismo y un pésimo momento político

Pensiones. - Imagen de referencia Foto: wenjin chen

El anuncio del presidente Iván Duque avivó, nuevamente, el debate sobre las pensiones. Vale la pena revisar qué dijo, cómo lo entienden los expertos y qué implica, pero también hacer ciertas precisiones importantes en medio de esta discusión sobre cómo son y cómo deberían ser las pensiones en el país.

El anuncio

En la noche de este lunes, el mandatario informó que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) invertirán $4,5 billones en proyectos de infraestructura. Según sus cifras, con este aporte ahora existe un “portafolio de financiamiento a estos proyectos que supera los $9 billones y que se acerca a un punto del producto interno bruto (PIB)”.

Además, los datos indican que la inversión de las AFP en las empresas que trabajan en el desarrollo de infraestructura, interconexión y proyectos energéticos es de cerca de $33 billones adicionales; entre esas empresas se encuentra ISA y Ecopetrol.

El anuncio llega justo en medio de un debate sobre cómo debería ser la próxima reforma pensional y después de una polémica por las afirmaciones del candidato presidencial Gustavo Petro (que luego fueron aclaradas por su equipo).

Lea: Fondos de pensión invertirán $4,5 billones en proyectos de infraestructura

Para muchos esta es una jugada política para defender a las AFP (incluso exaltarlas), mostrar su impacto e importancia y atacar la propuesta de Petro. Algunos han incluso hablado de participación en política.

Después de la introducción, Duque dijo: “Cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente porque echarle mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlos en dinero de bolsillo del Gobierno es un robo, un atraco. La mejor forma de demostrar porque hay una institucionalidad en el país que contribuye a canalizar ese ahorro hacia proyectos estratégicos lo estamos viendo hoy con esta nueva expresión de inversión estratégica de los fondos de pensión”.

Antes de revisar los efectos de estas declaraciones, vale la pena conocer las afirmaciones de Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos). En primer lugar, Montenegro puso sobre la mesa un elemento que es clave: “El compromiso del gremio con el sector no es nuevo”, pues las AFP han invertido en obras en todo el país desde hace mucho.

“En total, hay inversiones por cerca de $33 billones con un alto contenido en infraestructura local que incluye concesiones de 4G, proyectos de logística, transporte, concesión de aeropuertos, colegios, hospitales(...)”. En total, las inversiones de las AFP en empresas colombianas es de unos $66,4 billones.

En su intervención, Montenegro habló sobre la importancia de las inversiones de los fondos de pensiones que, citando un estudio de Fedesarrollo, ya le han sumado más de medio punto porcentual al crecimiento del país cada año; explicó que el dinero se invierte de manera transparente y que los fondos están bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y los organismos de control. Además, informó que hoy los activos superan los $358 billones, que la rentabilidad ha sido del 8 % en términos reales, es decir, por encima de la inflación, y que esa representa un 67 % del total ahorrado.

Lea: La inútil polarización de la reforma pensional

¿Por qué se desató la polémica?

El anuncio que el presidente Duque llamó “un hecho histórico”, generó varias dudas. Ricardo Bonilla, economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá, asegura que el hecho es una “intervención irresponsable en la campaña política por parte del presidente, él no es imparcial y lo está demostrando con actos como éste”. Una posición que también han tomado otras voces.

Si el presidente cree que la forma de defender los fondos de pensiones es anunciar inversiones con criterio político, en un acto político, con bandera, himno y atril, flanqueado por dirigente gremial, entonces creo que el nivel de desconexión política llegó al máximo posible...👇 — Andrés Mejía Vergnaud (@AndresMejiaV) April 5, 2022

Pero hay más matices. Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores y expresidente de Colpensiones, dice que si bien es razonable invertir esos recursos en infraestructura como se hace en otros países, y siempre y cuando se garantice la rentabilidad, en el contexto del anuncio a las personas les surgen muchas dudas, especialmente en un momento en el que se acaba de dar la discusión por la supuesta expropiación que pretendía hacer Petro. “¿Cómo así que los fondos sí pueden usarlo, pero el Estado no puede usarlo? ¿Entonces yo sí estoy expropiado por el Estado, pero no estoy expropiado por los fondos? Es un tema políticamente muy complejo”.

Para el experto es evidente que en ninguno de los dos casos cabe la palabra expropiación: en la propuesta de Petro se habla de la posibilidad de transformar el sistema pensional con un nuevo modelo en el que se usarían las cotizaciones de los afiliados del Régimen de Ahorro Individual (RAIS), pero no de quitarle el ahorro a nadie; y las AFP simplemente están invirtiendo los recursos que tienen en su poder, como lo han hecho siempre.

Montenegro lo dejó muy claro: las inversiones en infraestructura no son algo nuevo. La duda de muchos es por qué, sino es algo nuevo, el presidente Duque lo celebró y lo calificó como “histórico”.

Óscar Becerra, profesor de la Universidad de los Andes y experto en pensiones, reconoce que las AFP deben diversificar sus inversiones para lograr los mejores rendimientos a un riesgo aceptable, de ahí que las inversiones en proyectos de infraestructura pueden ser una buena alternativa; sin embargo, considera inconveniente en este momento. “Un anuncio de esta naturaleza desde el podio presidencial y en presencia del líder gremial debilita el mensaje de buen gobierno corporativo por los conflictos de interés que surgen cuando el gobierno nacional es el que anuncia la decisión de inversión (haciendo referencia a las propuestas de un candidato) y cuando los principales fondos de pensiones hacen parte de conglomerados que son jugadores importantes del sector de infraestructura”.

Le recomendamos: Pensiones más allá de los votos: hablemos sobre el futuro de las personas mayores

Las declaraciones revivieron inconformidades con las inversiones de las AFP e incluso con sus comisiones. Bonilla pone sobre la mesa una pregunta: “¿Qué hará el Gobierno para evitar el conflicto de intereses que existe entre los propietarios de los fondos y sus empresas?”. Mario Valencia, docente universitario y consultor, asegura que más del 30 % de los ahorros pensionales en las AFP están invertidos en el Estado y agrega que “desde 2015 los fondos privados pueden invertir en empresas de su mismo grupo económico, los famosos autopréstamos(...)”.

Si bien para él no es raro que esto ocurra, lo extraño es que el Gobierno haya hecho “un acto político” para este anuncio. “Es decir, la noticia no son los $4,5 billones, sino el respaldo político que le dio el presidente a Asofondos. Dicho sea de paso, este anuncio permite volver a reflexionar sobre cómo el negocio de pensiones creado en 1993 consistió en que el Estado trasladara el ahorro de la sociedad a empresas privadas para después ir a pedírselo prestado pagando intereses”.

El Gobierno cede a particulares la capacidad de recaudar tributos y cobrar comisiones por ello, y los trae a Palacio para agradecerles por invertir en infraestructura estatal: ¡Viva el mercado!



Se habla de ahorrarse comisiones e invertir directamente: ¡Expropiación, comunismo! https://t.co/lNYK9rbUhg — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) April 5, 2022

Valencia se refiere a que Asofondos propone una reforma en la que el régimen contributivo pasaría a capitalización con administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas que operen bajo las mismas reglas. En otras palabras, el Régimen de Prima Media ya no existiría. De ahí que, para algunos, el anuncio de este lunes fue un espaldarazo a las AFP, precisamente, a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales y en el momento en el que el país está hablando de pensiones y de una posible reforma que se viene prometiendo hace años. (Lea: Esta es la reforma pensional que propone Asofondos)

Daniel Wills, vicepresidente Técnico de Asofondos, aseguró que las AFP eligen las inversiones que más beneficien a los trabajadores: “Equipos de inversionistas profesionales estudian el riesgo y la rentabilidad que ofrece cada opción. También se busca tener un portafolio diversificado, es decir que no todos los huevos queden en la misma canasta”.

Otra de las dudas que despertó la trasmisión desde la Casa de Nariño es si las AFP hicieron estas inversiones para apoyar la conectividad del país y los proyectos que está impulsando el Gobierno (como se puede inferir del anuncio del presidente) o porque es lo mejor para los cotizantes.

Según Wills “la motivación nunca es ni será política”. El vicepresidente sostiene que las inversiones son transparentes, que el portafolio es público, se puede consultar en la página de la Superintendencia Financiera, y que cada afiliado puede revisar los resultados en su extracto.

Vea: ¿Por qué es necesaria una reforma pensional en Colombia?

De hecho, recordó que dos de los principales fondos de pensiones de Holanda comprometieron 2,5 millones de euros para inversiones en infraestructura. “Este tipo de inversiones contribuyen a tener un portafolio diversificado (...) es por esto que es usual que los fondos de pensiones alrededor del mundo inviertan en infraestructura. En Colombia lo venimos haciendo hace algunos años, con muy buenos resultados”.

Para el economista Martín Jaramillo, “vale la pena recordar que las inversiones en infraestructura en los fondos se llevan haciendo desde que se creó el régimen”. También suma otro elemento que está en medio del debate y de las críticas, si hay eventualidades en las obras, se asume que son las aseguradoras las que pagarán los platos rotos y no los inversionistas.

Otro dato: hay que entender bien los riesgos y quién los asume. Los riesgos asegurables están cubiertos por los seguros contratados de las obras de infraestructura.



Quién paga cuando hay una eventualidad asegurada no es el inversionista sino la aseguradora (o la reaseguradora). — Martin Jaramillo L (@Tinojaramillo) April 5, 2022

No perder de vista la meta

A la larga, el gran problema es que la atención está en los enfrentamientos, en la polarización y en la supuesta “expropiación”, que no existe. Como muchos expertos, Olivera deja sobre la mesa que el gran problema sigue siendo la cobertura. “Estos temas en realidad no ayudan mucho, lo que hacen es polarizar más. El gran problema del sistema pensional es la cobertura y eso no tiene mucho que ver con estar en Colpensiones o estar en los fondos privados”.

En eso también concuerda Bonilla. “Lo que se está hablando sencillamente es de la necesidad de que el país haga una reforma de fondo al sistema pensional porque poner a competir el régimen de Prima Media con los fondos privados no ha sido la mejor decisión. Ninguno de los dos está cumpliendo el objetivo. Los fondos privados el año pensionaron al 20 % de las personas que cumplieron la edad entre sus afiliados y Colpensiones al 30 % de los afiliados en la misma condición”, asegura.

También hay otros temas como la inequidad del sistema (que dos personas con el mismo historial de cotizaciones reciban dos pensiones distintas por estar en Colpensiones o en las AFP), la sostenibilidad, los subsidios que llegan a quienes menos los necesitan, entre muchos otros. Lo preocupante es que los ataques frecuentes pueden no ser el mejor camino para tener un debate a la altura de lo que está en juego: la protección social en la vejez. Y aquí un dato que nunca está de más: en Colombia solo uno de cada cuatro adultos mayores logra pensionarse.

Lea también: Tenemos que hablar de la brecha de género en las pensiones

En resumen, las AFP llevan años invirtiendo en infraestructura; las inversiones (dicen los fondos) no tienen ambiciones políticas, pues su norte es aumentar la rentabilidad de los afiliados; no es correcto hablar de expropiación y es por lo menos cuestionable que esas inversiones sean catalogadas como históricas o como un argumento para preferir el RAIS. También llama la atención que algunos fondos son parte de conglomerados económicos que, además, también construyen infraestructura.

De fondo, el gran tema es si estos enfrentamientos indirectos le traen algún beneficio al país o si, por el contrario, desvían la mirada del tema que debería ser prioridad para el próximo Gobierno: mejorar el sistema pensional.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.