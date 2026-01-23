Logo El Espectador
Economía avanza en noviembre: comercio y servicios crecen, turismo y alojamiento se enfrían

Las encuestas del DANE muestran que en noviembre de 2025 el comercio minorista creció 7,5 % y los servicios avanzaron en 15 de 18 subsectores, mientras el alojamiento cayó 5,3 % en ingresos y la ocupación hotelera bajó a 54,7 %.

Redacción Economía
24 de enero de 2026 - 02:11 a. m.
La recuperación interna existe, pero es desigual. Tecnología y servicios profesionales ganan terreno, turismo y alojamiento pierden fuerza.
Foto: Juan Camilo Parra
Si se mira solo una encuesta, noviembre de 2025 parece un buen mes para la economía colombiana. Si se miran las tres juntas —comercio, alojamiento y servicios—, la foto se vuelve más nítida.

Las encuestas mensuales del DANE funcionan como cámaras distintas apuntando al mismo cuerpo. Una muestra el movimiento de consumo, otra la salud del turismo, otra la dinámica de los servicios que sostienen la economía urbana. Al superponerlas, aparece que la demanda interna se está recomponiendo, pero lo hace de forma desigual, con ganadores muy definidos y sectores que todavía no encuentran piso.

Consumo a la marcha

En noviembre de 2025, las ventas reales crecieron 7,5 % frente al mismo mes de 2024, y el personal ocupado aumentó 2,1 %. Si se excluyen los combustibles —un rubro atado más a precios y regulación que a consumo discrecional—, el crecimiento de las ventas fue aún mayor: 9,7 %.

En el acumulado del año (enero–noviembre), las ventas reales subieron 11,8 %. Es una cifra robusta, especialmente en un contexto de ajuste monetario y menor crecimiento regional. Sin embargo, el empleo apenas creció 0,4 %.

Las mayores contribuciones al crecimiento vinieron de equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal y doméstico con un salto de 42,3 %; electrodomésticos, muebles para el hogar, con 24 %, y equipos de sonido y video (televisores), con 32,7 %

En conjunto, estas líneas aportaron 4,2 puntos porcentuales al crecimiento total del comercio minorista. Es decir, es un consumo de reposición y mejora del hogar: computadores, pantallas, electrodomésticos. Más “renovar la casa” que “llenar la nevera”.

El único rubro en negativo fue combustibles para vehículos, con una caída de 3,1 %.

Alojamiento: más salarios, menos ocupación

El contraste aparece con fuerza en la Encuesta Mensual de Alojamiento. En noviembre de 2025, los ingresos reales del sector cayeron 5,3 % a nivel nacional frente al mismo mes de 2024. El personal ocupado se redujo 2,5 %. Solo los salarios reales crecieron, un 3,8 %.

Las ciudades explican buena parte del retroceso. En noviembre de 2025, la ocupación hotelera fue de 54,7 % a nivel nacional, frente a 56,4 % un año atrás. Bogotá pasó de 72,4 % a 69,4 %; Cartagena, de 69,0 % a 67,9 %; la Región Central cayó a 38,8 %.

El turismo sigue existiendo, pero con menos intensidad. El ocio fue el principal motivo de viaje a nivel nacional, aportando 30,9 puntos porcentuales a la ocupación.

Servicios: crecimiento con bisturí, no con brocha

La Encuesta Mensual de Servicios introduce otro matiz. En noviembre de 2025, quince de los dieciocho subsectores registraron variaciones positivas en ingresos frente a 2024.

Destacan con fuerza:

  • Actividades de edición, con un crecimiento de 26,3 % en ingresos nominales
  • Actividades profesionales, científicas y técnicas, con aumentos cercanos al 20 %

En el extremo opuesto aparecen los call center, con caídas de casi 10 % tanto en ingresos nominales como en ingresos por servicios. Es una señal relevante, en tanto que los servicios intensivos en mano de obra estandarizada pierden peso, mientras ganan terreno los servicios basados en conocimiento, contenidos y valor agregado.

El empleo en servicios confirma la selectividad. Solo siete subsectores aumentaron personal ocupado. El mayor crecimiento se dio en almacenamiento y actividades complementarias al transporte (4,2 %), mientras que en telecomunicaciones cayó 7,6 %.

En salarios, el dato es más uniforme. Todos los subsectores aumentaron remuneraciones. El mayor incremento fue en actividades administrativas y de apoyo de oficina (12,4 %), y el menor en producción audiovisual (2,5 %).

El caso de las actividades de edición resume bien la lógica actual: ingresos creciendo más de 26 %, salarios subiendo 8 %, pero empleo cayendo 2,8 %. Más productividad, menos gente.

Los tres carriles

Las tres encuestas cuentan una historia coherente. El consumo interno se recupera, impulsado por bienes durables y tecnología. Los servicios avanzan, pero concentrados en nichos de alto valor. El turismo y el alojamiento, en cambio, siguen ajustándose, con menos viajeros, menos empleo y márgenes más estrechos, aunque con salarios al alza.

Por Redacción Economía

