La peor semana del dólar desde mayo llega con la “pesadilla política” de EE. UU.

La volatilidad política en EE. UU., marcada por amenazas arancelarias de Trump y tensiones con la Fed, impulsó al yen, la libra y el franco suizo. Los mercados esperan la reunión de política monetaria del 28 de enero para definir el rumbo de la divisa. Foto: Getty Images/Vetta - CSA Images

El dólar registró su peor semana desde mayo, lo que impulsó las ganancias del yen y otras divisas mundiales tras una semana de políticas impredecibles en Estados Unidos que sacudieron los mercados financieros.

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,7 % el viernes y ha bajado un 1,6 % en la semana, su peor rendimiento en unos ocho meses. El yen y la libra esterlina fueron las divisas con mejor rendimiento del Grupo de los 10 en la jornada. El yen subió un 1,7 % hasta alcanzar su nivel más alto desde diciembre, al aumentar los riesgos de intervención.

“Con el aumento de la volatilidad política, el dólar estadounidense se ha convertido en la válvula de escape de las primas de riesgo de EE. UU.”, afirmó Erica Camilleri, analista macroeconómica sénior de Manulife Investment Management.

Los inversores se vieron sacudidos esta semana cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, primero amenazó con imponer aranceles a Europa por su oferta por Groenlandia y luego los retiró abruptamente tras llegar a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos.

El hecho de que el dólar esté cayendo, incluso cuando los rendimientos del Tesoro estadounidense se mantienen relativamente estables ante las apuestas de que una economía resistente mantendrá a la Fed en espera, sugiere que los riesgos políticos son un factor más importante para la moneda que la política monetaria.

“La distribución de los rendimientos del dólar para 2026 debe estar, casi con toda seguridad, muy sesgada a la baja en este momento”, escribió Brent Donnelly, presidente de Spectra Markets y antiguo operador de divisas, en una nota. “El mundo se está dando cuenta de que la pesadilla política de Estados Unidos no ha terminado”.

Los operadores de opciones están pagando una prima para protegerse contra nuevas pérdidas del dólar durante el próximo mes, y ahora son los más pesimistas desde principios de junio. Se trata de un cambio radical con respecto a la semana pasada, cuando el sentimiento era alcista. Sin embargo, los operadores especulativos han reducido sus apuestas contra el dólar para la semana que finaliza el 20 de enero, según los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas publicados el viernes.

Impacto global

El impacto de la debilidad del dólar se extendió por los mercados mundiales el viernes, con el yen subiendo hasta cotizar a 155,69 por dólar estadounidense. Fue la mayor subida desde agosto. El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios esta semana, sin dar señales sobre la futura trayectoria de las subidas de tipos.

Por otra parte, el dólar canadiense tuvo su mejor día desde diciembre, cotizando a 1,3697 por dólar estadounidense. El franco suizo subió más de un 1 % frente al dólar, su nivel más alto desde 2015.

La Fed por delante

En Estados Unidos, la atención también se centra en la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana. Los mercados monetarios se inclinan por una bajada de tipos de interés de un cuarto de punto a mediados de año, además de una segunda bajada a finales de 2026. La volatilidad del dólar a una semana, que refleja la decisión de la Fed del 28 de enero, ha subido hasta su nivel más alto desde septiembre.

Los riesgos en torno a la independencia del banco central y las expectativas de que el sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell, se vea influido por Trump para bajar los tipos más rápidamente también están pesando sobre el dólar.

