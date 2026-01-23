Pimco adquirió más de COP 19 billones en deuda colombiana en diciembre, en medio de presión

La operación disparó la demanda de TES por parte de inversionistas extranjeros, mientras el déficit fiscal se acerca al 7 % del PIB y la Contraloría advierte que los vencimientos superarán COP 270 billones entre 2026 y 2030. Foto: Archivo

Al menos 60 fondos gestionados por Pacific Investment Management Co. participaron el mes pasado en una colocación privada con Colombia, adquiriendo deuda local y ayudando al gobierno a financiar su déficit galopante.

Pimco acumuló más de COP 19 billones (USD 5.300 millones) en deuda colombiana en diciembre, según datos de la Contraloría General de la República a los que tuvo acceso Bloomberg.

La cifra difiere de la información del Ministerio de Hacienda, que afirmó que Pimco había acordado comprar alrededor de COP 23 billones (USD 6.300 millones) en deuda en moneda local. No está claro si los datos de la Contraloría General incluyen solo bonos en efectivo, dejando fuera los derivados, lo que podría justificar en parte la discrepancia.

El Ministerio de Hacienda de Colombia no respondió a una solicitud escrita de comentarios, mientras que Pimco declinó hacer comentarios.

El acuerdo provocó un aumento de la demanda de bonos locales colombianos en pesos, o TES, por parte de compradores extranjeros en diciembre, cuando los fondos extranjeros compraron un total neto de COP 26,6 billones en valores. Otros compradores importantes fueron el Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de California, los fondos gestionados por Bothwell y Bridge Builder, así como los fondos soberanos de Arabia Saudí, Singapur y Noruega.

Los inversores internacionales poseían alrededor de COP 164 billones en bonos locales colombianos a finales del año pasado. Los bonos han obtenido una rentabilidad de alrededor del 10 % en dólares desde la víspera del acuerdo, lo que los convierte en el crédito local con mejor rendimiento de los mercados emergentes.

Presiones fiscales

Colombia se enfrenta a una creciente presión fiscal impulsada por el elevado gasto público y unos ingresos inferiores a lo esperado. El déficit fiscal se amplió hasta casi el 7 % del producto interior bruto el año pasado, según estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg, lo que supondría su nivel más alto desde la pandemia de covid-19 de 2020.

El director de Crédito Público del país, Javier Cuéllar, implementó estrategias radicales de gestión de la deuda durante el último año. Estas incluyeron el préstamo de un equivalente a unos 9.000 millones de francos suizos mediante swaps, la venta de bonos denominados en euros para diversificar la exposición a las divisas y la recompra a gran escala de algunos bonos denominados en dólares y pesos.

Las estrategias de Cuellar han suscitado críticas por parte de algunos actores del mercado, que afirman que está asumiendo riesgos innecesarios. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, fue uno de los que se pronunció en contra de la colocación privada, que, según él, carecía de la transparencia del mecanismo normal de venta de bonos locales a través de subastas públicas.

La Contraloría General, que supervisa la gestión de los fondos públicos, advirtió esta semana que las obligaciones derivadas de la amortización de la deuda superarán los COP 270 billones (USD 74.000 millones) entre 2026 y 2030. La presión será especialmente intensa en 2029, cuando se prevé que los vencimientos de la deuda alcancen los COP 90 billones de pesos.

Colombia celebrará elecciones presidenciales en mayo, con una posible segunda vuelta en junio. Las últimas encuestas apuntan a una segunda vuelta entre el senador de izquierda Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, y el abogado conservador Abelardo de la Espriella.

