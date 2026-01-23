Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Estos son los productos ecuatorianos a los que Colombia impondrá aranceles

Las nuevas cargas a las importaciones ecuatorianas se aplicarán, especialmente, en productos pesqueros y agrícolas. Esta es la lista completa, según el Ministerio de Comercio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
23 de enero de 2026 - 10:15 p. m.
La medida contra los productos ecuatorianos se justifica, según el Mincomercio, como un instrumento de defensa de la seguridad nacional.
La medida contra los productos ecuatorianos se justifica, según el Mincomercio, como un instrumento de defensa de la seguridad nacional.
Foto: Agencia EFE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Gobierno ya puso nombre y apellido a su respuesta comercial frente a Ecuador. Luego de la decisión de Ecuador de imponer un arancel de 30 % a las exportaciones colombianas, el Ministerio de Comercio tomó una decisión transitoria por la disputa por reglas, reciprocidad y límites dentro del bloque de la Comunidad Andina, que nació para evitar este tipo de choques.

La postura fue tomada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. La medida arancelaria ataca productos agrícolas, pesqueros, químicos, plásticos y manufacturas metálicas que han tenido un flujo constante desde Ecuador hacia Colombia.

Vínculos relacionados

SIC advierte sanciones por cancelaciones de reservas en Medellín ante concierto de Bad Bunny
Industria cumple siete meses con cifras en verde, con caída marginal en ventas reales
El corredor entre Medellín y el Oriente antioqueño avanza para ser entregado a la Nación
Arroceros piden protección del Gobierno ante aumento de tensiones comerciales con Ecuador

Entre enero de 2023 y octubre de 2025, las importaciones de estos bienes sumaron 683.825,8 toneladas.

¿Dónde se concentra el golpe?

  • Productos agrícolas y alimentos básicos, como arroz en distintas presentaciones, frijoles, plátano, azúcar y aceites vegetales (palma, girasol).
  • Derivados pesqueros, como grasas y aceites de pescado.
  • Insumos industriales, que van desde plásticos, envases y neumáticos hasta tubos de acero, papel para embalaje, calzado impermeable y herramientas de perforación.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, encuadró la medida como un instrumento de defensa de la seguridad nacional. En términos de comercio internacional, esa categoría permite justificar acciones excepcionales cuando una decisión externa afecta la estabilidad económica o institucional de un país.

Aquí, el Gobierno sostiene que el arancel ecuatoriano —impuesto fuera del marco andino— no solo genera tensión diplomática, sino que altera las condiciones de intercambio y presiona sectores sensibles de la economía colombiana.

0713339900Los demás frijoles comunes (Phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainados, aunque estén mondados o partidos, que no sean para la siembra
0713359000Los demás frijoles salvajes o caupí (Vigna unguiculata) secos, que no sean para siembra aunque estén mondados o partidos
1006101000Arroz con cáscara (arroz “paddy”), para la siembra
1006300010Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado de grano corto o mediano
1006300090Los demás arroces semiblanqueados o blanqueados, incluso pulido o glaseado
1006400000Arroz partido
1504201000Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, en bruto
1511100000Aceite de palma en bruto
1511900000Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente
1512191000Los demás aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente
1516200000Grasas y aceites vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados
1805000000Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
2207100000Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico ≥ 80 % vol
2207200090Los demás alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación
2508100000Bentonita
3808911900Los demás insecticidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor
3808919100Los demás insecticidas que contengan piretro
3808921900Los demás fungicidas, presentados en formas o envases para la venta al por menor
3808929200Los demás fungicidas que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb
3808929900Los demás fungicidas
3808941900Los demás desinfectantes, presentados en formas o envases para la venta al por menor
3808949900Los demás desinfectantes
3808991900Los demás raticidas y antirroedores, presentados en formas o envases para la venta al por menor
3904210000Los demás policloruros de vinilo, sin plastificar
3904220000Los demás policloruros de vinilo, plastificados
3919100000Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás formas planas, autoadhesivas en rollos ≤ 20 cm
3919901100Placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno en rollos ≥ 1 m
3919901900Las demás placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas autoadhesivas de polímeros de etileno
3919909000Las demás placas, láminas, hojas, cintas y demás formas planas autoadhesivas de plástico
3923109000Las demás cajas, cajones, jaulas y artículos similares
3923210000Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno
3923299000Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos
3923302000Bombonas, botellas, frascos y artículos similares preformas
3923309100Bombonas, botellas, frascos y artículos similares ≥ 18,9 lt (5 galones) de plástico
3923309900Los demás recipientes (bombonas, botellas, frascos y artículos similares)
3923509000Los demás tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre de plástico
3923900000Los demás artículos para transporte o envasado de plástico
4011101000Neumáticos nuevos de caucho radiales para automóviles de turismo
4011201000Neumáticos nuevos de caucho radiales para autobuses o camiones
4011300000Neumáticos nuevos de caucho para aviones
4805110000Papel semiquímico para acanalar
4805190000Los demás papeles para acanalar
4805240000Papel “testliner” de fibras recicladas ≤ 150 g/m²
4805250000Papel “testliner” de fibras recicladas > 150 g/m²
4805939000Los demás papeles y cartones > 225 g/m²
6305320000Continentes intermedios flexibles para productos a granel de materias textiles sintéticas o artificiales
6305332000Los demás sacos y talegas de polipropileno
6401100000Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho/plástico, con puntera metálica
6401920000Los demás calzados impermeables de caucho/plástico que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
6404190000Los demás calzados con suela de caucho/plástico/cuero y parte superior de materia textil
7306309900Los demás tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear
7306400010Los demás tubos soldados de sección circular de acero inoxidable (diámetro ≥ 12,7 mm y ≤ 70,5 mm)
7306610000Los demás tubos soldados de hierro o acero, de sección cuadrada o rectangular
7306690000Los demás tubos soldados de hierro o acero, excepto los de sección circular
7608109000Los demás tubos de aluminio sin alear
7608200000Tubos de aleaciones de aluminio
8207191000Los demás trépanos y coronas, incluidas las partes
8207192100Brocas diamantadas, incluidas las partes
8207193000Las demás barrenas integrales, incluidas las partes
8207198000Los demás útiles de perforación o sondeo, incluidas las partes
8207400000Útiles de roscar de metales comunes para máquinas herramienta
8207500000Útiles de taladrar de metales comunes para máquinas herramienta
8207600000Útiles de escariar o brochar de metales comunes para máquinas herramienta
8207700000Útiles de fresar de metales comunes para máquinas herramienta
0803101000Plátanos “plantains” frescos
0803102000Plátanos “plantains” secos
0803901200Bocadillo (manzanito, orito) frescos
1701130000Azúcar de caña (panela)
1701999000Los demás azúcares de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
1701120000Azúcar en bruto de remolacha
1701140000Los demás azúcares de caña
1701910000Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, con aromatizante o colorante
1701991000Los demás azúcares de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido

El Ejecutivo evalúa incorporar disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, un mercado históricamente sensible en Colombia.

De igual modo, limitaciones a la importación de insumos que puedan usarse para la fabricación de fentanilo, una señal de que la disputa comercial se cruza con agendas de seguridad y control de drogas.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países”, apuntó la cartera. Instó a un diálogo abierto para restablecer las “reglas compartidas” y “condiciones justas” de intercambio.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Ecuador

Aranceles

Ministerio de Comercio

Economía colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.