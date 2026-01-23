Estos son los productos ecuatorianos a los que Colombia impondrá aranceles

La medida contra los productos ecuatorianos se justifica, según el Mincomercio, como un instrumento de defensa de la seguridad nacional. Foto: Agencia EFE

El Gobierno ya puso nombre y apellido a su respuesta comercial frente a Ecuador. Luego de la decisión de Ecuador de imponer un arancel de 30 % a las exportaciones colombianas, el Ministerio de Comercio tomó una decisión transitoria por la disputa por reglas, reciprocidad y límites dentro del bloque de la Comunidad Andina, que nació para evitar este tipo de choques.

La postura fue tomada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. La medida arancelaria ataca productos agrícolas, pesqueros, químicos, plásticos y manufacturas metálicas que han tenido un flujo constante desde Ecuador hacia Colombia.

Entre enero de 2023 y octubre de 2025, las importaciones de estos bienes sumaron 683.825,8 toneladas.

¿Dónde se concentra el golpe?

Productos agrícolas y alimentos básicos, como arroz en distintas presentaciones, frijoles, plátano, azúcar y aceites vegetales (palma, girasol).

Derivados pesqueros, como grasas y aceites de pescado.

Insumos industriales, que van desde plásticos, envases y neumáticos hasta tubos de acero, papel para embalaje, calzado impermeable y herramientas de perforación.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, encuadró la medida como un instrumento de defensa de la seguridad nacional. En términos de comercio internacional, esa categoría permite justificar acciones excepcionales cuando una decisión externa afecta la estabilidad económica o institucional de un país.

Aquí, el Gobierno sostiene que el arancel ecuatoriano —impuesto fuera del marco andino— no solo genera tensión diplomática, sino que altera las condiciones de intercambio y presiona sectores sensibles de la economía colombiana.

El Ejecutivo evalúa incorporar disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, un mercado históricamente sensible en Colombia.

De igual modo, limitaciones a la importación de insumos que puedan usarse para la fabricación de fentanilo, una señal de que la disputa comercial se cruza con agendas de seguridad y control de drogas.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países”, apuntó la cartera. Instó a un diálogo abierto para restablecer las “reglas compartidas” y “condiciones justas” de intercambio.

