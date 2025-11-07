Ecopetrol libera 2,7 GBTUD adicionales de gas para Meta y Casanare

Ecopetrol anunció que inicia el proceso de medición del viento en el Huila y Casanare en busca de potencial eólico. Foto: archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ecopetrol dio un paso que podría evitar que los Llanos entren en una crisis de gas. A partir del 1 de diciembre, la compañía pondrá a disposición 2,7 gigapies cúbicos diarios (GBTUD) adicionales de gas natural para atender la demanda en Meta y Casanare, dos departamentos que, paradójicamente, están sobre grandes campos productores pero han sentido de cerca los temores de desabastecimiento.

El anuncio se hizo este viernes en Aguazul, Casanare, durante una mesa técnica con representantes de la comunidad, gremios de transportadores y autoridades locales. El proceso comercial para asignar este gas se abrirá en la tercera semana de noviembre, y cubrirá el periodo entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

El gas provendrá de los campos Cusiana y Floreña, operados por Ecopetrol, y tendrá prioridad para el consumo residencial y de pequeños comercios, aunque parte del volumen también podrá destinarse a Gas Natural Vehicular (GNV), clave para el transporte en la región.

“El mencionado esquema se definió, al considerar que estos son los únicos departamentos del país que cuentan con la cobertura del 100 % de la demanda residencial y de pequeños comercios”, comunicó la petrolera estatal.

Un alivio en medio de un sistema en tensión

La decisión llega apenas semanas después de que la compañía activara planes de contingencia para garantizar el suministro de gas en el país durante el mantenimiento programado de la regasificadora de Cartagena (SPEC), que implicó una reducción temporal del gas importado.

Entonces, Ecopetrol destinó hasta 71 GBTUD adicionales para atender la demanda industrial y térmica, firmando 15 contratos con empresas como Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores, además de acuerdos con industrias que dependen del energético para operar.

Ese precedente evidenció la fragilidad del sistema gasífero colombiano, que hoy combina producción nacional en declive con una creciente necesidad de importación. En el oriente del país (donde se ubican Cusiana, Cupiagua y Floreña) el gas se usa no solo para hogares, sino también para transporte y generación eléctrica.

Entre el gas que se agota y el gas que aún no llega

Ecopetrol ha venido moviendo sus fichas para prevenir un déficit estructural de gas. Durante el Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en octubre, su presidente Ricardo Roa adelantó que el país apostará por tres nuevos puntos de regasificación —en Ballena (La Guajira), Coveñas (Sucre) y Buenaventura (Valle del Cauca)— que se sumarán al existente en Cartagena.

Estos terminales permitirán importar gas natural licuado mientras entra en operación el proyecto Sirius, en el que Ecopetrol y Petrobras invierten más de USD 4.000 millones y que podría aumentar las reservas de gas hasta en 200 % hacia el año 2030.

La estrategia, en palabras de Roa, apunta a asegurar la transición energética con un combustible más limpio que el carbón o el diésel, pero sin comprometer la autosuficiencia ni la estabilidad del sistema eléctrico.

El anuncio de hoy tiene un peso particular en el oriente del país. En Meta y Casanare, el gas natural no es solo un servicio, sino la columna vertebral de la vida diaria y del transporte público. La apertura de este cupo adicional busca garantizar seguridad energética en el corto plazo, evitando repuntes en los precios y cortes en el suministro.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.