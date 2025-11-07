Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Ecopetrol confirmó a la Contraloría que no ha considerado vender el Permian

En respuesta a la solicitud de información, la petrolera dijo que no hay análisis en curso para una potencial venta de este activo.

Redacción Economía
07 de noviembre de 2025 - 05:02 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Sergio Flores
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A finales de octubre, la Contraloría le pidió al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, proporcionar información tanto técnica como financiera sobre una posible venta de la inversión que tiene la compañía en el Permian. La solicitud se dio después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en que la empresa debe salir de ese negocio de fracking en Estados Unidos.

En contexto: ¿Vender el Permian? Esto es lo que está en juego para Ecopetrol

Vínculos relacionados

Reficar: DIAN aseguró que no ha decretado medidas cautelares ni cobros coactivos
Lo que está en juego en la pelea de la DIAN contra Ecopetrol
Contraloría pide a Ecopetrol explicar la posible venta del Permian en EE. UU.

En la respuesta, Ecopetrol afirmó que nunca se ha estudiado ni considerado la posibilidad de desinvertir en el Permian, negocio en el que participa junto a Occidental Petroleum (OXY). La petrolera dijo a la Contraloría, en una carta publicada por Caracol Radio, que no puede certificar ningún tipo de información al respecto, ya que no existe.

La compañía invirtió en este negocio en 2019 con el objetivo de producir crudo liviano y gas. Los expertos han defendido que la venta del Permian sería un gran error. Este negocio representa alrededor del 15 % de la producción total de Ecopetrol y el 14 % del Ebitda del segmento de exploración y producción.

La compañía aseguró que, aunque no es el caso, “cualquier desinversión se presentará de manera oportuna a la junta directiva, una vez que se surtan los procesos de análisis y decisión internos previos”.

“En todo caso, los integrantes de la junta directiva desempeñan sus funciones con buena fe, con la debida diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean en el mejor interés de la compañía y de todos los accionistas”, concluyó la empresa en el documento enviado a la Contraloría.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Ecopetrol

Permian

Petróleo

Estados Unidos

Fracking

Contraloría General

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.