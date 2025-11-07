Ecopetrol confirmó a la Contraloría que no ha considerado vender el Permian

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Sergio Flores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A finales de octubre, la Contraloría le pidió al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, proporcionar información tanto técnica como financiera sobre una posible venta de la inversión que tiene la compañía en el Permian. La solicitud se dio después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en que la empresa debe salir de ese negocio de fracking en Estados Unidos.

En contexto: ¿Vender el Permian? Esto es lo que está en juego para Ecopetrol

En la respuesta, Ecopetrol afirmó que nunca se ha estudiado ni considerado la posibilidad de desinvertir en el Permian, negocio en el que participa junto a Occidental Petroleum (OXY). La petrolera dijo a la Contraloría, en una carta publicada por Caracol Radio, que no puede certificar ningún tipo de información al respecto, ya que no existe.

La compañía invirtió en este negocio en 2019 con el objetivo de producir crudo liviano y gas. Los expertos han defendido que la venta del Permian sería un gran error. Este negocio representa alrededor del 15 % de la producción total de Ecopetrol y el 14 % del Ebitda del segmento de exploración y producción.

La compañía aseguró que, aunque no es el caso, “cualquier desinversión se presentará de manera oportuna a la junta directiva, una vez que se surtan los procesos de análisis y decisión internos previos”.

“En todo caso, los integrantes de la junta directiva desempeñan sus funciones con buena fe, con la debida diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones sean en el mejor interés de la compañía y de todos los accionistas”, concluyó la empresa en el documento enviado a la Contraloría.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.