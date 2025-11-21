Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios: la nueva figura para la pesca artesanal y humedales

Imagen de referencia. Foto: Aunap

Los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (EAA) son una nueva figura creada por los ministerios de Agricultura y Ambiente como una nueva territorialidad estratégica del país.

Vía decreto se desarrolla el artículo 359 de la Ley 2294 de 2023, como resultado de un proceso participativo que reunió a ambas carteras, la Mesa de Pescadores y la academia.

La creación de los EAA busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria mediante el fortalecimiento de la pesca artesanal y la producción agroecológica. La medida también reconoce la territorialidad campesina y pesquera como sujeto de especial protección y contribuye a la conservación de la biodiversidad acuática, los humedales y los servicios ecosistémicos estratégicos, de acuerdo con las carteras.

Desde la COP30, que se realiza en Brasil, las ministras de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, y de Agricultura, Martha Carvajalino, presentaron dicha figura para la protección ambiental y el fortalecimiento del campesinado y las comunidades pesqueras del país.

“Es una nueva territorialidad que por mucho tiempo ha esperado el campesinado anfibio. Son comunidades que habitan ecosistemas que liberan riesgos, que protegen la vida y que merecen este reconocimiento para poder territorializarse en áreas estratégicas que históricamente han sido invisibles”, afirmó Vélez Torres.

Por su parte, Carvajalino aseguró que “en nuestros ríos y mares está la pesca como fuente de vida. Hoy Colombia ha crecido en exportaciones pesqueras y piscícolas, pero también reconocemos que muchos pescadores han visto cómo se han acaparado las tierras del agua. Con este decreto dignificamos su trabajo y avanzamos en el reconocimiento de sus territorios”.

De hecho, la actividad pesquera está en un buen momento en el país, pues de todos los subsectores del agro ha sido la de mayor crecimiento, de acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto (PIB) que reveló el DANE esta semana.

Para 2025, la acuicultura y pesca ha mantenido una expansión de dos dígitos en los tres trimestres, comenzó el primero con el 18,2 %, llegó a su máximo en el segundo con el 25 % y se consolidó como el de más crecimiento en el tercero con el 16,4 %.

La medida busca recuperar ecosistemas degradados y la equidad territorial. Con este reconocimiento, el Gobierno impulsa procesos de restitución de territorios a campesinos y pescadores abriendo el camino para uno de los procesos de restauración ecológica más ambiciosos en las zonas inundables del país.

La figura también pretende fortalecer la planificación participativa de los territorios, el ordenamiento alrededor del agua y el reconocimiento de la labor de los pescadores que históricamente han sostenido la alimentación de sus regiones.

