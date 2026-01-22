EE. UU. descarta ofrecer garantías de seguridad a petroleras que planean operar en Venezuela

Aunque Donald Trump pidió a las compañías estadounidenses invertir en la reconstrucción del sector tras la captura de Nicolás Maduro, ejecutivos de Exxon y el Instituto Americano del Petróleo insisten en que la seguridad es condición clave para regresar. Foto: EFE - Henry Chirinos

Estados Unidos no tiene planes de ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras que planean operar en Venezuela, dijo el jueves el secretario de Energía, Chris Wright.

“No vamos a involucrarnos en proporcionar seguridad sobre el terreno a las personas en Venezuela”, dijo Wright durante una entrevista con Bloomberg Television. “Las empresas de petróleo y gas operan en todo el mundo en entornos muy diferentes, y están muy familiarizadas con esos retos”.

La seguridad física y financiera ha sido una de las principales preocupaciones que las empresas han manifestado que desean que se aborden antes de aceptar invertir en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a las empresas estadounidenses que ayuden a reconstruir el deteriorado sector petrolero del país sudamericano tras la captura, el 3 de enero, del hombre fuerte Nicolás Maduro.

Tanto el director ejecutivo de Exxon Mobil Corp., Darren Woods, como el presidente del Instituto Americano del Petróleo, Mike Sommers, han afirmado que las garantías de seguridad son uno de los aspectos clave para convencer a las empresas de que regresen a Venezuela. Durante una reunión con ejecutivos petroleros a principios de este mes en la Casa Blanca, Trump se comprometió a proporcionar «seguridad total» a las empresas que operan en el país, aunque no dio más detalles al respecto.

Durante la entrevista del jueves, Wright dijo que el control de Estados Unidos sobre los fondos petroleros de Venezuela «nos da una enorme influencia para reducir la criminalidad en ese país», así como para establecer la paz y mejores condiciones comerciales. A largo plazo, dijo Wright, será necesario un gobierno representativo, así como la reescritura de las leyes y la constitución.

“Siempre hay diferentes situaciones de riesgo y recompensa en el tiempo, por lo que los especuladores serán los primeros en actuar”, dijo Wright. “Las inversiones más grandes, a más largo plazo y de decenas de millones de dólares esperarán hasta que haya más claridad en ese entorno”.

