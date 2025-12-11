Director ejecutivo de Uber prevé la llegada de los robotaxis a más de diez mercados en 2026

Imagen de referencia. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Uber Technologies Inc. espera ofrecer servicios de robotaxis en más de 10 mercados a finales del próximo año, ya que busca convertirse en una fuerza dominante en una industria que, según sus estimaciones, acabará valiendo al menos un billón de dólares.

Entre las posibles nuevas ubicaciones se encuentran Hong Kong y Japón, según declaró el director ejecutivo Dara Khosrowshahi en una entrevista con Bloomberg Television. Los servicios de robotaxis ya están operativos en Estados Unidos y Oriente Medio, y hay “muchas conversaciones” sobre la puesta en marcha de servicios similares en Asia, afirmó.

Los coches autónomos fueron una de las seis áreas clave identificadas por Khosrowshahi el mes pasado. En la entrevista en Hong Kong, Khosrowshahi afirmó que el mercado del transporte autónomo será tan amplio que habrá espacio para múltiples actores. Sin embargo, señaló que es fundamental operar en mercados con normativas establecidas para tener éxito.

“Estamos muy seguros de que tendremos acceso a tecnologías autónomas en las grandes ciudades y mercados que realmente importan”, afirmó Khosrowshahi. “La tecnología está llegando sin duda alguna. El conductor robot no se cansa ni se distrae”.

“Lo realmente importante es establecer un marco normativo”, afirmó.

Uber ha realizado inversiones por valor de cientos de millones de dólares en desarrolladores de vehículos autónomos para posicionarse como una plataforma que facilita el transporte tanto en vehículos conducidos por personas como en vehículos autónomos. Uber anunció el mes pasado que comenzaría a ofrecer viajes sin conductor en vehículos de WeRide Inc. en algunas zonas de Abu Dabi.

Uber y Baidu Inc. anunciaron en julio un plan para lanzar robotaxis en la plataforma de transporte compartido en varios mercados fuera de Estados Unidos y China continental a través de una asociación plurianual. En ese momento, las empresas dijeron que los vehículos autónomos de Baidu estarían disponibles en la aplicación Uber en Asia y Oriente Medio este año. El servicio de robotaxis de Baidu, Apollo Go, ha proporcionado millones de viajes públicos en más de una docena de ciudades de todo el mundo.

Desde entonces, Uber también ha sellado acuerdos de colaboración con el fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group Inc. y la startup de tecnología de conducción autónoma Nuro Inc. para lanzar una flota de robotaxis, como parte del plan de Khosrowshahi para que Uber se convierta en la aplicación comercial de referencia para los robotaxis.

Khosrowshahi afirmó que Uber tiene “mucho capital” para invertir en áreas de crecimiento.

