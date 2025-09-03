El agro sigue creciendo en áreas sembradas y producción: estas son las cifras

Imagen de referencia. Foto: Cortesía Finagro

La agricultura colombiana se mantiene en un buen momento, muestra de ello es que ha crecido un 1,4 % en el área sembrada (1,27 millones de hectáreas). También presentó un incremento del 6,5 % en la producción de cultivos transitorios durante el primer semestre de 2025, frente al mismo periodo del año anterior.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) destaca que el resultado se explica gracias a la mejora en rendimientos y a la implementación de políticas públicas orientadas a la productividad y la seguridad alimentaria.

“Este desempeño refleja la resiliencia del campo colombiano ante los desafíos climáticos y de mercado, así como los resultados de una planificación productiva basada en evidencia”, añade la entidad.

De acuerdo con resultados preliminares de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA), el desempeño de los cultivos transitorios evidencia una expansión moderada del área agrícola, que se explica, principalmente, por el buen desempeño de cereales, raíces y tubérculos, y las oleaginosas.

En el caso de las raíces y tubérculos, la superficie alcanzó 307.900 hectáreas, lo que corresponde al 24 % del área total en transitorios y representa un aumento de 2,4 %.

De igual manera, las oleaginosas (vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite) registraron el mayor crecimiento relativo (3,8 %), alcanzando 70.600 hectáreas.

Por su parte, los cereales se mantienen como el grupo de mayor relevancia, al representar el 60 % del total sembrado de cultivos transitorios en el primer semestre, con 756.800 hectáreas. El crecimiento fue de 1,5 %.

Vale recordar que las EVA permiten contar con información actualizada sobre la extensión de las siembras, la producción y los rendimientos agrícolas y se construyen participativamente con información reportada por los municipios, gremios, asociaciones de productores y otras entidades del sector público y privado, afirma Lucía Mahecha, profesional especializada de la UPRA.

Arroz y papa: el crecimiento y la crisis

Con más de 508.000 hectáreas sembradas durante el primer semestre de 2025, el arroz se consolida como el cultivo de mayor peso en la canasta agroalimentaria del país, creciendo un 2,6 % respecto al mismo semestre de 2024.

De su lado, la papa mostró un repunte notable, con un incremento del 15,7 % en el área sembrada y un salto del 15,8 % en la producción, alcanzando más de 2,14 millones de toneladas. Estos resultados responden a mejores precios de la cosecha anterior y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los cultivos.

Y aunque son cifras que se destacan, el mismo crecimiento en las áreas sembradas llevó a que los arroceros y paperos estuvieran en crisis por cuenta de la caída en los precios. Para el mercado la ecuación sencilla, si la oferta crece, pero la demanda no, el producto vale menos.

Sin embargo, la caída del pago a los cultivadores de papa y arroz fue tal que con la cosecha ni alcanzaban a cubrir sus costos de producción, por lo que su actividad les estaba dejando pérdidas.

Esta es una muestra de que el crecimiento en las siembras y en la producción no necesariamente se traducen en condiciones beneficiosas para quienes se dedican a ello en el campo.

Más producción y mejores rendimientos

Entre los cultivos destacados también estuvieron los de arveja y ñame, con crecimientos superiores al 29 % en producción, lo que sugiere un renovado interés por la diversificación y la inclusión de especies con alto potencial nutricional y comercial, de acuerdo con la UPRA.

Otra clave detrás de los buenos resultados es que en el primer semestre del año se alcanzaron 7,2 millones de toneladas en cultivos transitorios, con un rendimiento promedio de 9,5 t/ha, un 2,2 % más que en 2024.

La UPRA da cuenta de que el aumento se explica por la incorporación de prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes, muchas de ellas impulsadas desde iniciativas institucionales en coordinación con los gobiernos territoriales.

El maíz, por ejemplo, creció 11,5 % en producción, con una mejora equivalente en rendimientos. Mientras que las hortalizas, pese a una ligera caída en volumen, mantuvieron altos niveles de productividad con 24,6 t/ha en promedio.

Cifras destacadas de los cultivos

En resumen, estos son los principales resultados del primer semestre de 2025 para los cultivos transitorios:

🌱 Área sembrada total: 1,27 millones de hectáreas (+1,4 %)

🛒 Producción total: 7,22 millones de toneladas (+6,5 %)

📊 Rendimiento promedio: 9,5 t/ha (+2,2 %)

Principales crecimientos por cultivo:

🌾 Arroz: 508.132 ha sembradas (+2,6 %) | 1,14 millones t producidas (+9,9 %)

🥔 Papa: 116.047 ha sembradas (+15,7 %) | 2,14 millones t producidas (+15,8 %)

🌽 Maíz: 245.994 ha sembradas (-0,6 %) | 566.126 t producidas (+11,5 %)

🌰 Ñame: 32.020 ha (+4,8 %) | 288.000 t (+29,4 %)

🌿 Arveja: 14.501 ha (+16,9 %) | 31.500 t (+29,3 %)

