La Unión Europea avanza en ratificar el acuerdo comercial con Mercosur

La Comisión Europea, encargada de los asuntos comerciales de la UE, añadirá medidas de salvaguardia adicionales al acuerdo, acordado provisionalmente en diciembre, para apaciguar las críticas, según personas familiarizadas con el proceso.

El acuerdo necesita la aprobación del Parlamento Europeo y sus 27 Estados miembros, aunque una mayoría cualificada de estos es suficiente para aprobarlo. Un pequeño número de países, encabezados por Francia, han amenazado con impedir la adopción del acuerdo.

La medida de salvaguardia propuesta para los productos agroalimentarios monitorearía los volúmenes, precios y cuotas de mercado en cada Estado miembro, según las fuentes.

El mecanismo establecerá criterios que activarán medidas para controlar las importaciones del Mercosur si los volúmenes aumentan un 10 % o los precios caen un 10 %, añadieron. Un portavoz de la comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) finalizaron las negociaciones para un acuerdo preliminar en diciembre, tras más de dos décadas de negociaciones.

La ratificación del acuerdo crearía un mercado integrado de 780 millones de consumidores, impulsando el sector manufacturero de la UE, que se encuentra en dificultades, y la vasta industria agrícola del Mercosur. Sin embargo, países como Francia temen el impacto del acuerdo en el sector agrícola europeo.

Las salvaguardias adicionales podrían ser suficientes para que París reconsidere su firme oposición al acuerdo y considere que la comisión ha tomado en cuenta sus preocupaciones al proponer un mecanismo sólido, dijo una de las personas.

Francia se ha opuesto al acuerdo, argumentando que expondría a los agricultores europeos a una competencia desleal por parte de sus homólogos sudamericanos, que se enfrentan a regulaciones menos estrictas. Polonia e Irlanda también han expresado sus críticas. La ratificación requerirá el apoyo de una mayoría cualificada de los Estados miembros.

Italia ha mantenido una posición ambigua sobre el acuerdo y ha dicho que no lo apoyará a menos que haya más garantías para los agricultores y su sector agrícola.

Coches y carne

Los exportadores europeos de automóviles también se beneficiarán de la eliminación gradual de los aranceles actuales del 35 %. Además, se eliminarán los aranceles del Mercosur sobre productos industriales como autopartes, maquinaria, productos químicos, ropa y textiles para los exportadores de la UE.

En total, los exportadores de la UE ahorrarán más de 4000 millones de euros (4700 millones de dólares) en aranceles al año, según estimaciones de la Comisión.

A cambio, la UE concederá un acceso limitado a los productos agrícolas de esa región, incluidos algunos productos agroalimentarios sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar.

La UE ha mostrado un renovado interés en firmar nuevos acuerdos comerciales con países como India, Indonesia y Tailandia para diversificar su presencia, alejándose de Estados Unidos, que la ha afectado con aranceles comerciales.

También tiene previsto anunciar el miércoles los detalles de un acuerdo comercial con México. El acuerdo con el Mercosur fortalecería la presencia de la UE en una región donde China se ha consolidado como un importante proveedor industrial y el principal comprador de materias primas.

El acuerdo también beneficiará a Brasil, la mayor economía del bloque Mercosur. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los principales impulsores del acuerdo desde que asumió el cargo en 2023.

Las exportaciones agrícolas a la UE podrían crecer en 7.100 millones de dólares entre 2024 y 2040, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada del país.

