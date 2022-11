El Bitcoin alcanza su punto más bajo en dos años

“El mercado ahora está en modo de miedo total”, dijo Ilan Solot, codirector de activos digitales en Marex Solutions.

La derrota de la semana en las criptomonedas se profundizó, con Bitcoin cayendo a los niveles más bajos en dos años, ya que se ve cada vez menos probable que Binance siga adelante con su adquisición de FTX.com.

Bitcoin, el token más grande por valor de mercado, cayó hasta un 11% a US$ 16,705 el miércoles, el mínimo desde noviembre de 2020. Eso lleva la caída de esta semana a alrededor del 20%. Alcanzó un récord de casi US$ 69,000 hace un año. Casi todas las monedas digitales estaban luchando: Ether, Solana, Polkadot y Avalanche cayeron.

FTT, el token de utilidad del intercambio FTX, colapsó en más del 40%, luego de una caída de más del 70% el martes.

“El mercado ahora está en modo de miedo total”, dijo Ilan Solot, codirector de activos digitales en Marex Solutions. “Porque la caja de Pandora se ha abierto con este acuerdo Binance-FTX y ahora todos están mirando para ver si hay más fichas de dominó y qué más se necesita liquidar”.

Le puede interesar: El Bitcoin se desploma y experimenta una pérdida del 15 % de su valor

El problema es que los ejecutivos de Binance descubren a través de la diligencia debida que la brecha entre los pasivos y los activos en FTX probablemente sea de miles de millones, y posiblemente más de US$ 6 mil millones, dijo una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada para hablar públicamente del asunto. El director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, sorprendió al mundo de las criptomonedas el martes con el anuncio de que su empresa se estaba moviendo para hacerse cargo de FTX.com, que sufrió una crisis de liquidez después de que Zhao anunciara que vendería una participación de US$ 530 millones en el nativo de FTX. simbólico.

Los inversores están nerviosos por la propagación del contagio dado el papel fundamental que FTX y su cofundador Sam Bankman-Fried desempeñaron en la industria.

“Desde que ingresé a la industria de las criptomonedas en 2016, muy pocos períodos probaron su infraestructura de mercado y los participantes como lo hicieron las últimas 24 horas”, dijo el administrador de fondos de cobertura de criptomonedas, Dan Liebau, de Modular Asset Management.

Lea también: El no tan positivo arranque de Bitcoin en agosto

Noelle Acheson, autora del boletín informativo “Crypto is Macro Now”, señaló que Bitcoin, que generalmente se mantiene mejor que otras fichas en momentos de estrés, estaba experimentando mayores caídas que otras monedas alternativas. Eso apunta potencialmente a que los inversores institucionales se están rindiendo “como resultado del drama”.

“Es una señal de que esto es un golpe a la confianza en la industria en su conjunto, desde el punto de vista de los inversores”, dijo en una entrevista. “Desde el punto de vista de la industria, también es un golpe bastante fuerte, mucho más que lo que vimos con Three Arrows Capital y con la implosión de Terra. Esto es sentarse más duro”.

La sensación de pavor que se apoderó de los clientes del caído criptoexchange FTX.com fue tan intensa que sacaron $430 millones en Bitcoin en el espacio de solo cuatro días. FTX tenía más de 20,000 Bitcoins hasta el domingo, según datos de CryptoQuant. Eso cayó a casi cero el miércoles después de que los temores sobre la salud financiera de FTX.com llevaron a los clientes a huir.

FTT, el token de utilidad del intercambio FTX, se ha derrumbado en más del 75 % en las últimas 24 horas y cotizaba alrededor de $4,20, según datos de CoinGecko.

“La carta de intención no es vinculante, lo que significa que aún podrían surgir más problemas si CZ/Binance deciden retirarse del trato”, dijo David Moreno Darocas, investigador asociado de CryptoCompare.

La carta de intención de adquisición de Binance Holdings de Zhao se produjo después de que una amarga disputa entre Bankman-Fried saliera a la luz. Zhao socavó activamente la confianza en las finanzas de FTX, lo que ayudó a provocar un éxodo de usuarios del intercambio FTX.com de tres años.

Un día antes de llegar a un acuerdo, Bankman-Fried dijo en Twitter que los activos en FTX estaban “bien”.

Los términos de la compra de emergencia fueron escasos, y Binance dijo que el acuerdo se produjo después de que FTX sufriera “una crisis de liquidez significativa” y la empresa solicitó su ayuda.

El precio de Sol, el token nativo de la cadena de bloques de Solana, que está asociado tanto con FTX como con la casa de comercio de criptomonedas de Bankman-Fried, Alameda Research, registró caídas dramáticas junto con otros tokens de proyectos basados en Solana. El sol bajó hasta un 36% el miércoles, lo que llevó las pérdidas este año al 90%.

“SBF y FTX fueron los principales patrocinadores de Solana”, dijo en Twitter Teng Yan, investigador de la firma de investigación de activos digitales Delphi Digital. “Esta era ha terminado. Binance se ha hecho cargo, y favorecerán en gran medida a la cadena BNB sobre Solana. Alameda tenía ~$1000 millones en $SOL bloqueados y desbloqueados, que tendrán que vender en caso de insolvencia. Esto ejerce una gran presión de venta sobre $SOL”.

La terrible experiencia de FTX-Binance hizo que algunos comerciantes recordaran los problemas sufridos por Celsius, el criptoprestamista que colapsó a principios de este año, así como los vistos por otras empresas que se vieron envueltas en la caída de los activos digitales de este año.

Teong Hng, director ejecutivo de la empresa de criptoinversión Satori Research, dijo que “la situación sigue siendo muy fluida” y agregó: “Estoy seguro de que estos dos gigantes criptográficos harán lo correcto para proteger a los inversores y a la industria”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.