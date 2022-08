El no tan positivo arranque de Bitcoin en agosto

El Bitcoin inició agosto valiendo poco más de $98 millones de pesos colombianos. Foto: Getty Images

Bitcoin cayó después de alcanzar los niveles más altos desde mediados de junio el sábado en medio del optimismo de que el mercado podría haberse recuperado de sus peores niveles.

La criptomoneda más grande cayó hasta un 3,6% a $22,958 el lunes después de superar los $24,000 durante el fin de semana, su nivel más alto desde mediados de junio. Su ganancia del 27% en julio fue el mejor mes desde octubre. Ether también cayó más del 5% al comienzo de la semana después de registrar un salto del 70% el mes pasado, su mejor nivel desde enero de 2021.

“Agosto promete ser igual de revuelto para Bitcoin con más episodios de volatilidad garantizados”, dijo Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente del criptoprestamista Nexo.

Sin embargo, “se inclina hacia una repetición de la resiliencia de julio sobre la capitulación de junio” después de que “Bitcoin absorbiera el golpe macro uno-dos de la semana pasada” del aumento de la tasa de la Reserva Federal y los datos que muestran que la economía de EE. UU. se contrajo por segundo trimestre consecutivo.

Bitcoin había caído por debajo de los $20 000 a finales de junio y julio en medio de la preocupación por las subidas de tipos de interés y la inflación, así como por problemas internos de las criptomonedas, como la implosión del ecosistema Terra/Luna y el fondo de cobertura Three Arrows Capital.

Todavía está muy por debajo del récord de alrededor de $69,000 de noviembre, pero ha comenzado a mostrar cierta fortaleza últimamente ya que el mercado de valores también ha subido. En julio, el S&P 500 ganó un 9%, la mayor cantidad desde noviembre de 2020.

“Las criptomonedas y las acciones se han correlacionado positivamente entre sí, y ese ha sido especialmente el caso de las mega capitalizaciones”, escribió Jake Gordon en Bespoke Investment Group en una nota a fines de la semana pasada. Citó los sólidos resultados de ganancias de las empresas tecnológicas de gran capitalización, que “probablemente ayudaron a impulsar el sentimiento de riesgo para elevar las criptomonedas”.

Aún así, Bitcoin está chocando contra algunos puntos de resistencia importantes y su reciente repunte podría no tener piernas, según Katie Stockton, cofundadora de Fairlead Strategies, una firma de investigación centrada en el análisis técnico.

“Bitcoin sigue siendo un indicador útil del apetito por el riesgo como uno de los activos de riesgo más volátiles”, dijo. “Las implicaciones son que el rally se desvanezca en los próximos días, independientemente de la ruptura en el SPX”.

Esto es lo que otros están diciendo:

“Hay tanto capital intelectual que se está comprometiendo con el espacio criptográfico que es probable que algo bueno salga de esto”, dijo Jay Willoughby, director de inversiones de TIFF Investment Management. Aún así, agregó que “la razón por la que todavía no somos optimistas con las criptomonedas es porque no hay modelos comerciales que conozcamos que generen ingresos fuera de otras aplicaciones de criptomonedas”.

“En este momento, la Fed está impulsando cómo las personas piensan sobre el posicionamiento de sus carteras en el mercado. La gente se está alejando del riesgo por ahora y blockchain, los activos digitales han caído en ese grupo de activos de riesgo dada su alta beta”, dijo David Kroger, científico de datos digitales de Cowen. “Pero a medida que los activos digitales se conviertan en una clase de activos más maduros con la entrada de inversores institucionales, mucha adopción y desarrollo en cadena, creo que veremos con el tiempo que las personas vean los activos digitales bajo una luz diferente”.

Ed Hindi, director de inversiones del criptofondo de cobertura Tyr Capital, dijo que USD 24 400 y USD 1 750 eran los siguientes puntos técnicos fuertes para que Bitcoin y Ether se abrieran paso, respectivamente.

“Fue un fin de semana tranquilo con condiciones de mercado extremadamente ilíquidas”, dijo Hindi en una entrevista. “Lo que pasó es que el mercado trató de pasar por estos y no pudo porque no había liquidez. Pero la actividad del fin de semana no es realmente relevante porque tiende a revertirse el lunes cuando la mayor parte de los volúmenes regresan al mercado”.

