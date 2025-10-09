El café colombiano se toma el mercado de Estados Unidos, en medio de los aranceles

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito

Colombia podría ser el principal exportador de café en Estados Unidos, por cuenta de las oportunidades que dejan los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con análisis de Analdex y Asoexport, entre enero y agosto de 2025, las ventas hacia este destino aumentaron 14,7 % frente al mismo periodo del año anterior, llegando a 3,3 millones de sacos de 60 kg.

A su vez, en los ocho primeros meses de 2025, Brasil cayó 20,7 % en sus exportaciones de café a EE. UU., comparado al mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos de Cecafé (Consejo de Exportadores de Café de Brasil). El país pasó de 5 millones de sacos de 60 kg a 4 millones.

Los datos confirman el impacto de las medidas arancelarias y la tensión política entre Brasil y Estados Unidos en su dinámica de comercio de café, pues quedaron con un arancel del 50 %.

“Los flujos de exportación de café a nivel mundial están cambiando debido a los aranceles. En ese sentido, Colombia podría convertirse en el principal proveedor de café de Estados Unidos, esta es una muy buena noticia para el país, pues un mayor interés por el café colombiano a nivel mundial podría traer más ingresos para las familias cafeteras en Colombia”, explicó Gustavo Gómez, presidente de Asoexport.

10 principales orígenes por peso (2024) y arancel aplicable:

País Sacos de 60kg equivalentes Participación Arancel recíproco Brasil 7349467 32 % 50 % Colombia 4407331 19 % 10 % Vietnam 1616797 7 % 20 % Honduras 1389955 6 % 10 % Guatemala 1312509 6 % 10 % Perú 1126754 5 % 10 % México 877537 4 % 0 % Nicaragua 819192 4 % 18 % Indonesia 651859 3 % 19 % Suiza 546954 2 % 39 %

En esta misma línea, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, aseguró que la buena producción de café, junto con los precios internacionales, le han dado más protagonismo al grano en las exportaciones. “Debemos aprovechar esa ventana arancelaria que se abre a favor nuestro, para consolidar nuestro posicionamiento en Estados Unidos”, agregó.

Récord en exportaciones y producción

También se destaca que, en 2025, las exportaciones de café podrían superar los USD 5.000 millones, el valor más alto en toda su historia.

En el acumulado a agosto, las exportaciones se estiman en alrededor de USD 4.100 millones, registrando un incremento del 76 % frente al mismo periodo de 2024, año en el que el valor de las exportaciones iba en USD 2.350 millones hasta agosto.

Este gran incremento en el valor de las exportaciones se debe al buen comportamiento del precio internacional del café, que se ha mantenido por encima de 3,00 USD/libra, con un promedio de 3,54 USD/libra entre enero y agosto, es decir, 140 centavos más que el promedio del mismo periodo de 2024 (2,13 USD por libra).

Este desempeño favorable se da en un panorama de condiciones climáticas adversas generadas por el fenómeno de la niña, que según proyecciones reducirían la producción para el último trimestre del año.

Sin embargo, en Colombia la producción no se ha visto afectada por estos motivos. De hecho, en el último año cafetero (entre octubre de 2024 y septiembre de 2025) se logró producir casi 15 millones de sacos de 60 kg. Es decir 17 % más que el año anterior, la cifra es la más alta de la década, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

En este escenario, las empresas de Asoexport habrán contribuido con cerca de USD 3.700 millones, a través de su operación exportadora, aportando al fortalecimiento del sector cafetero y al bienestar de miles de familias productoras en Colombia.

Europa acelera las compras de café colombiano

Al analizar los destinos de exportación, detrás de EE. UU., está Alemania con 8 % de participación, se trata del país europeo de mayores importaciones de café, en lo corrido de 2025.

El destino se ha consolidado como uno de los de mayor crecimiento, con una variación porcentual del 30 % frente al mismo periodo de 2024. Le siguen Canadá con 8 %, Bélgica con 7,2 %, Japón con 5,4 %, Corea del sur (3,7 %) China (2,9 %) y España (2,5 %), lo que evidencia la diversificación hacia mercados tanto en América del Norte como en Europa y Asia.

Entre los destinos de las exportaciones de café colombiano de mayor importancia para el país –aquellos con más de 100.000 sacos de 60 kg–, los de mayor crecimiento en los primeros ocho meses del año, fueron:

Francia, con 128.000 sacos, un crecimiento del 223,3 %

Países Bajos, con 168.000 sacos (+65,9 %)

Noruega, con 106.000 sacos (+46,2 %)

México, con 110.000 sacos (+38,4 %)

Alemania, con 678.000 sacos (+30 %).

Igualmente, entre los destinos de café también se destacan algunos casos con crecimientos extraordinarios en el acumulado enero–agosto de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

República Dominicana pasó de importar apenas 180 sacos de 60 kg en 2024, a casi 16.400 en 2025, lo que representa un incremento del 8.836 %. Egipto, por su parte, aumentó sus compras de 4.700 a 13.067 sacos (+182 % de crecimiento); Estonia también mostró una fuerte dinámica de crecimiento al pasar de 7.500 a 19.300 sacos (+158 %); mientras que India, aunque no es aún un destino de gran volumen, triplicó con creces sus importaciones de 2.400 a 8.550 sacos (+251 %).

En cuanto al origen de la cosecha, los departamentos cafeteros, con mayor participación en la producción nacional registrada en 2024, continúan siendo Huila, con el 17,8 %, consolidado como el mayor productor del país; Antioquia, con 13,2 %, respaldado por su tradición cafetera y extensión de área cultivada; Tolima, con 12,6 %, que ha venido ganando peso en los últimos años; y Cauca, con 11,3 %.

Estas cuatro regiones concentran más de la mitad de la producción nacional, lo que subraya su papel central en la dinámica exportadora de Colombia.

