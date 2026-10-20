El crédito es una herramienta relevante para todas las actividades económicas, pero es especialmente necesaria para el desarrollo del agro porque los cultivos suelen demorarse en ser productivos y porque se requieren inversiones en infraestructura. Sin embargo, la…

El crédito agropecuario canalizado a través del sistema financiero con recursos del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) registró un crecimiento del 33 % en septiembre, mientras que los desembolsos del Banco Agrario alcanzaron los COP 947.000 millones.

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El crédito agropecuario creció: estos son los resultados y retos para el campo

El crédito es una herramienta relevante para todas las actividades económicas, pero es especialmente necesaria para el desarrollo del agro porque los cultivos suelen demorarse en ser productivos y porque se requieren inversiones en infraestructura. Sin embargo, la cobertura rural es baja.

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Además, es un aspecto que cobra mayor relevancia ahora, en medio del fenómeno de El Niño y las consecuencias que puede tener para el renglón agropecuario. Una forma de mitigar los riesgos, que cobra más relevancia en este contexto, son los instrumentos financieros. Principalmente, el crédito y el seguro.

Desde Finagro, los créditos canalizados a través del sistema financiero y registrados por la entidad alcanzaron los COP 6,4 billones en septiembre de 2026, frente a COP 4,8 billones en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 33 %.

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Asimismo, el número de operaciones pasó de 37.400 a 48.000 créditos, equivalente a un aumento del 27 %, reflejando una mayor inclusión financiera de los productores agropecuarios.

Por su parte, el Banco Agrario también registró resultados positivos. Los desembolsos crecieron de COP 833.000 millones a COP 947.000 millones, lo que representa COP 114.000 millones adicionales colocados en el sector agropecuario.

En cuanto al número de operaciones, la entidad pasó de 39.763 a 42.223 créditos, cerca de 4.000 operaciones más frente al mismo periodo del año anterior.

“Cuando aumenta el crédito agropecuario, lo que estamos viendo es una mayor inversión en el campo. Esto se traduce en más productividad, mayor capacidad de producción y una oferta creciente de alimentos para los colombianos”, afirmó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

Lea: El riesgo de El Niño para el campo: ¿cuál es el papel del crédito y seguro agropecuario?

¿Hacia dónde va el crédito agropecuario?

El jefe de la cartera explicó, que esta apuesta del Gobierno Nacional tiene el objetivo de ofrecer a los productores agropecuarios colombianos un crédito más ágil, más rápido, más barato y ajustado a las necesidades de cada actividad productiva.

La meta es desarrollar un modelo de “crédito a la carta”, que facilite el acceso a recursos financieros oportunos y flexibles para pequeños, medianos y grandes productores del campo.

Sin embargo, son amplios los retos para garantizar el acceso a instrumentos financieros.

Acceder a estas facilidades termina por ser un privilegio, pues su implementación no se ha masificado y presenta varias barreras. En la mayoría de los casos se debe a un asunto estructural en el que las entidades financieras exigen muchos requisitos, como documentación que a veces no tienen los productores (especialmente porque hay predios sin título, el 52,7 % de los rurales, según la UPRA en 2019) o una determinada extensión a asegurar como mínimo (que tampoco cumplen).

Mónica Rangel, consultora, y Ángela María Penagos, directora de la Oficina de Cepal en Colombia, agregan que una parte importante de los productores no tiene historial crediticio, y muchos aparecen reportados en centrales de riesgo por el sector real. Los pequeños productores se concentran en el eslabón primario y no logran tener los excedentes necesarios para mejorar sus activos.

Si bien es positivo el incremento de los desembolsos y de accesos de crédito, este es un asunto en el que persisten barreras estructurales que se deben atender.

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