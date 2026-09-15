El Ministerio del Trabajo presentó su propuesta para aportar a tal fin. Desde el sector van a concentrar sus esfuerzos en reducir la informalidad laboral, la productividad y la generación de empleo como factores de desarrollo, mediante una acción coordinada entre el Gobierno, a través de sus ministerios, los empresarios y los trabajadores.

Para que el país logre la meta de crecer un 6 %, el empleo formal es clave. Así lo considera el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El empleo formal como motor del crecimiento económico: esta es la propuesta del Gobierno

Estas acciones estarán acompañadas de metas medibles en formalización, tiempos de inspección, depuración normativa y vinculación de talento, de acuerdo con la administración.

“Nuestro propósito es proteger los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a quienes generan empleo e invierten. Alcanzar un crecimiento del 6 % exige trabajar como un solo Gobierno, junto con empresarios y trabajadores, para convertir ese crecimiento en oportunidades reales para las familias colombianas”, dijo la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

Para el Gobierno crecer también significa generar empleo formal, elevar la productividad y propiciar condiciones de confianza que permitan ampliar las oportunidades en todo el país.

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El reto de la informalidad

Aunque el desempleo ha caído de manera sólida en el país, hasta el 8,1 % en julio, uno de los mayores retos del mercado laboral en Colombia es la informalidad, que afecta al 54,5 % de los trabajadores del país y llega al 83,2 % en las zonas rurales, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Las cifras de la entidad dan cuenta de que dicha tasa ha mejorado en los últimos cuatro años (pasó de abarcar el 58 % en 2022 al 55,7 % en 2025), pero la mayoría de los trabajadores de recursos económicos bajos son trabajadores “por cuenta propia”.

¿Qué quiere decir esto? Son independientes, trabajan en empresas muy pequeñas o unipersonales y con sus empleos cumplen con el día a día que necesitan. Este tipo de sustento no les permite ahorrar ni tener colchones financieros, en caso de enfrentar una emergencia.

Las y los trabajadores “cuenta propia” representan tres de cada cuatro ocupaciones en el 20 % de las personas con menores ingresos.

Recientemente, un informe apoyado por el Ministerio del Trabajo detalló que el 75 % de quienes ingresan a la informalidad permanecen en ella y, para una microempresa, formalizarse puede representar un costo hasta 45 % superior frente a operar sin registro.

Ambas cifras muestran la amplia brecha que deben superar empresas y trabajadores para saltar de la informalidad a la formalidad.

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