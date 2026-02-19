El gasto de los hogares en enero muestra su mayor freno, pese al alza del salario mínimo

Compra de vivienda. Foto: Getty Images/fStop - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pese al aumento del salario mínimo, la tendencia de freno del gasto de los hogares no se detiene, por lo que solo creció 2,5 % en enero, lo que equivale al freno más grande registrado para dicho mes.

La firma RADDAR dice que se puede deber a que no todos los salarios aumentaron en 23,7 % y a que la inflación sube y que las tasas de interés a hogares comienzan a aumentar.

En enero de 2026, el gasto de los hogares, desde la medición de Gastometría de RADDAR, fue de 101,01 billones de pesos. Mientras que, en enero de 2025, el gasto de los hogares fue de COP 93,5 billones, lo que significa un crecimiento en términos corrientes de 8,03 %.

Así continúa el cambio de tendencia y con un crecimiento acercándose al promedio de los últimos años. En términos reales, el crecimiento anual del gasto fue de 2,54 % y en enero del año pasado creció 1,05 %.

La colocación crediticia, sumando la causada con tarjeta de crédito, consumo de libre destinación e hipotecaria, tuvo un crecimiento anual de 20,1 %, debido mayormente a la dinámica en colocación de tarjeta de crédito que crece 22,3 %.

El salario mínimo real vigente, tuvo un aumento anual de capacidad de compra de 16,8 % y los ingresos por ocupado crecieron al -4,3 %.

¿Por qué desaceleró el gasto?

RADDAR reconoce que el gasto de los hogares continúa creciendo en términos reales, sin embargo, muestra señales claras de desaceleración.

“Este menor ritmo puede responder a un componente estacional; tras un diciembre con un desempeño sólido por efectos de prima, promociones y compras típicas de fin de año, enero suele venir acompañado de una postura más conservadora por parte de los hogares, con una menor disposición al gasto y una mayor prioridad por recomponer liquidez”, dice el informe.

Al mismo tiempo, el repunte reciente de la inflación refuerza la cautela, reduce el margen de compra y obliga a ajustar los presupuestos familiares.

Aun así, el gasto de los hogares mantiene una senda positiva, impulsado principalmente por la temporada de viajes y escolar a inicios del mes, especialmente en los sectores de:

Transporte

Alojamiento

Comidas fuera del hogar

Útiles

Uniformes

Otros gastos asociados

Esto sugiere que, pese a las presiones sobre la capacidad de compra, las condiciones económicas podrían seguir sosteniendo el crecimiento del gasto en el corto plazo.

¿En qué gastan los hogares?

En enero de 2026 el gasto real en cada uno de los niveles de ingreso muestra que en hogares de ingresos bajos y medios se da una mayor prioridad a los gastos varios, donde la compra de productos como bebidas alcohólicas, tabaco o cigarrillo, y artículos de aseo y cuidado personal toman el liderazgo.

En contraste, en los hogares de ingresos altos salud aparece como un rubro más relevante, posiblemente asociado a una mayor demanda de aseguramiento privado y a decisiones de gasto vinculadas a la presión actual del sistema.

Por su parte, vivienda se mantiene como un componente muy similar entre todos los niveles de ingreso, lo que refleja su carácter más estable y poco flexible en el corto plazo. Productos relacionados a vestuario y calzado se desaceleran después de un buen desempeño en temporadas decembrinas.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.