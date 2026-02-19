Amazon supera a Walmart y se convierte en la empresa con más ventas del mundo

Amazon en Rio de Janeiro (Brasil). Imagen de referencia. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Amazon.com Inc. destronó oficialmente a Walmart Inc. como la mayor empresa global por ingresos, un hito que demuestra la escala masiva que el gigante del comercio electrónico y la computación en la nube ha logrado desde sus humildes comienzos en 1994 como vendedor de libros en línea en el garaje de Jeff Bezos en el área de Seattle.

Walmart, que ha sido la compañía más grande por ingresos por más de una década, reportó el jueves ventas por USD 713,2 mil millones para los 12 meses que terminaron el 31 de enero. Amazon, que opera con un año fiscal que termina en diciembre, reportó a principios de este mes ventas en 2025 por USD 717 mil millones.

Bezos estudió cuidadosamente al fundador de Walmart, Sam Walton, adoptando muchas de sus estrategias comerciales mientras construía su empresa.

En los últimos 10 años, los ingresos de Amazon han aumentado a un ritmo casi 10 veces superior al de Walmart, impulsados ​​por un cambio en el gasto de los consumidores de las tiendas a los sitios web y su negocio de computación en la nube en rápido crecimiento, Amazon Web Services.

Amazon y Walmart compiten directamente por el dinero de los compradores. Amazon es el mayor minorista en línea, con su sitio web y aplicaciones móviles que atraen 2.700 millones de visitas mensuales. Walmart es el minorista físico más grande del mundo, con más de 10.000 tiendas y centros comerciales a nivel mundial. Ambas compañías generan la mayor parte de sus ingresos en Estados Unidos.

Walmart está teniendo más éxito en el desarrollo de su operación de comercio electrónico que Amazon en la creación de un negocio de tiendas físicas a pesar de su adquisición de Whole Foods Market en 2017.

Pero la historia de los ingresos se centra más en el dominio de Amazon en la computación en la nube, un negocio en el que Walmart no compite. Sin AWS, los ingresos de Amazon en 2025 habrían sido de 588.000 millones de dólares. Por lo tanto, su ascenso se basa en gran medida en la importancia de los centros de datos como infraestructura crítica en la era de la inteligencia artificial.

“Esta es una victoria vacía”, dijo Kirthi Kalyanam, directora ejecutiva del Instituto de Gestión Minorista de la Universidad de Santa Clara. “Amazon no superó a Walmart en el mercado minorista. Simplemente los superó en ingresos al lanzar un nuevo negocio en el que Walmart no opera”.

Ser la empresa más grande en términos de ingresos se debe principalmente a su escala y alcance al consumidor, y no necesariamente a su valor para los inversores.

Antes de Walmart, Exxon Mobil Corp. y General Motors Co. ostentaban esta distinción, lo que conlleva un mayor escrutinio político y mayores expectativas de los clientes. Nvidia Corp. es la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de 4,5 billones de dólares, más del doble que la de Amazon y más de cuatro veces mayor que la de Walmart.

Bezos, quien superó por primera vez al cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, como la persona más rica del mundo en 2017, actualmente ocupa el cuarto lugar entre los más ricos, con activos estimados en 228 mil millones de dólares que están en gran medida vinculados a sus tenencias de acciones de Amazon, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

