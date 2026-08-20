El Gobierno ya tiene nueva directora de la Unidad de Restitución de Tierras: ¿quién es?

Myriam Carolina Martínez Cárdenas es abogada de la Universidad Sergio Arboleda. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), una de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura, tiene nueva directora a partir de este jueves.

Se trata de Myriam Carolina Martínez Cárdenas, quien llega en reemplazo de Rangel Giovani Yule Zape, quien ocupaba dicho puesto.

Así lo definió la Presidencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella a través del Decreto 1262 del 20 de agosto de 2026.

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La entidad nació con la ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde 1991 con ocasión del conflicto armado interno.

La URT tiene la responsabilidad de entregar y compensar 2.726 predios en cumplimiento de órdenes judiciales de restitución de tierras, de los que se ha avanzado con el 35 %. Y también debe hacer lo correspondiente en 1.022 predios de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde el avance es de 0 %, de acuerdo con el último reporte del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto.

¿Quién es Myriam Carolina Martínez?

La nueva directora de la URT es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma entidad y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia.

En su recorrido profesional se destaca que fue nombrada directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque.

También trabajó en Fedepalma (gremio de los palmicultores), Telefónica y EPM. Recientemente, en 2025, fue ternada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a la magistrada Diana Fajardo Rivera en la Corte Constitucional.

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