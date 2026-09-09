Una de las modalidades que se ha identificado es la de los “usuarios de prueba”, en la que supuestamente se le…

Empresas de seguridad informática han alertado que, aprovechando la expectativa por el nuevo lanzamiento de Apple, grupos de ciberdelincuentes han puesto en marcha campañas de estafa que buscan captar la atención de sus víctimas mediante supuestas promociones y beneficios.

Este miércoles, Apple presentó sus nuevos dispositivos , de los que destaca el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Max, así como el iPhone Duo (su primer teléfono plegable).

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El iPhone 18 Pro también es un gancho para los ciberdelincuentes: así operan las estafas

Una de las modalidades que se ha identificado es la de los “usuarios de prueba”, en la que supuestamente se le permite a las personas acceder a los nuevos modelos antes de que salgan oficialmente al mercado.

Lo que buscan es que, bajo esa promesa, las personas les entreguen sus datos personales o financieros. En algunos casos incluso las inducen a realizar pagos.

Otras modalidades ofrecen grandes descuentos e incluso llegar a tener dispositivos gratis.

“Estas estafas se insertan en un escenario especialmente desafiante para América Latina, donde el phishing se mantiene como una amenaza recurrente: de acuerdo con cifras de Kaspersky, durante el último año se registraron en la región un promedio de 3,5 millones de ataques al día, lo que demuestra la magnitud de este tipo de engaños y cómo los ciberdelincuentes aprovechan eventos de gran interés para atraer a nuevas víctimas”, puntualiza la firma de seguridad informática, Kaspersky.

Los reportes también detallan que no es la primera vez que se registra una estrategia de este tipo. En septiembre del año pasado, tras la presentación del iPhone 17, Kaspersky llegó a detectar campañas fraudulentas con falsas preventas, sorteos y supuestos programas de usuarios de prueba.

Detrás de este tipo de iniciativas criminales hay una mezcla peligrosa de factores que aumentan las probabilidades de que las víctimas muerdan el anzuelo: sentimientos de expectativa, novedad, sensación de exclusividad y urgencia.

“Los ciberdelincuentes no necesitan inventar una nueva técnica cada año, les basta con encontrar un nuevo motivo para que las personas bajen la guardia. El phishing sigue siendo uno de los engaños más recurrentes en América Latina pues, a pesar de estar cada vez más expuestos a este tipo de amenazas, muchos usuarios aún tienen dificultades para reconocer sitios fraudulentos o los mensajes engañosos”, explica María Isabel Manjarrez, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

“Lanzamientos tan esperados como el de los nuevos iPhone les ofrecen el escenario perfecto: la urgencia por comprarlo, la ilusión de ganarlo o la posibilidad de probarlo antes que los demás pueden hacer que una página falsa o una oferta demasiado buena para ser verdad parezcan legítimas. Por ello, más que desconfiar únicamente de lo desconocido, debemos aprender a detenernos y verificar incluso aquello que parece familiar y atractivo”, detalla.

Estas son las recomendaciones que brinda esta experta: