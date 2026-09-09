iPhone 18 Pro: características, precio y cuándo sale en Colombia

Nuevamente, el evento se llevó a cabo en el Apple Campus, en California, donde el equipo de Apple presentó las novedades en las que estuvo trabajando durante el último año. Sin embargo, esta vez hubo un cambio importante en la…

El Apple Event 2026 es uno de los más esperados de los últimos años. Semanas antes de su realización, analistas y expertos ya hablaban sobre las posibles novedades que serían presentadas, desde un iPhone 18 con un precio más caro hasta el muy rumoreado iPhone plegable, del que se venía hablando desde hace varios años.

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Nuevamente, el evento se llevó a cabo en el Apple Campus, en California, donde el equipo de Apple presentó las novedades en las que estuvo trabajando durante el último año. Sin embargo, esta vez hubo un cambio importante en la dirección de la compañía, fue la primera presentación liderada por John Ternus después de que Tim Cook dejara el cargo más alto de Apple el pasado 1 de septiembre, tras 15 años al frente de la compañía tecnológica.

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El año pasado, Apple sorprendió con el lanzamiento del ultra delgado iPhone Air y del iPhone 17e, una versión más accesible que llegó para ocupar el espacio que anteriormente tenían los modelos SE.

Ahora, Apple le dio la bienvenida a los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos de sus teléfonos más equipados para este año, además del esperado iPhone Duo, su primer celular plegable. Mientras los modelos Pro llegan con mejoras en potencia, fotografía, autonomía y productividad, el nuevo dispositivo abre una categoría completamente nueva para los de Cupertino.

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¿Qué tiene de nuevo el iPhone 18 Pro y Pro Max?

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporan el chip A20 Pro, construido con tecnología de 2 nanómetros. El procesador cuenta con seis núcleos de CPU, incluidos dos nuevos núcleos de alto rendimiento que, según Apple, son hasta 20 % más rápidos que los de la generación anterior.

La GPU ahora tiene siete núcleos y puede ofrecer hasta 40 % más rendimiento, mientras que el Neural Engine incorpora un segundo bloque para alcanzar 32 núcleos y duplicar su capacidad de cómputo. El chip también incluye aceleradores neuronales diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Apple también rediseñó el sistema térmico de los teléfonos con una nueva cámara de vapor que tiene tres veces más superficie que la utilizada en el iPhone 17 Pro. De acuerdo con la compañía, este cambio permite alcanzar hasta 40 % más rendimiento sostenido frente a la generación anterior.

En cuanto a la batería, el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video en los modelos con eSIM, y el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas. Además, la carga por cable permitiría llegar al 50 % en unos 15 minutos.

En materia de fotografía, uno de los principales cambios está en la cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, que ahora incorpora apertura variable. Esta tecnología permite controlar la cantidad de luz que llega al sensor por medio de la apertura del diafragma, lo que da un mayor control sobre las fotos.

Así es el iPhone Duo, el primer plegable de Apple

La joya de la corona se la lleva el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, que cerrado tiene un tamaño similar al de un pasaporte y cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Al abrirlo, el dispositivo despliega una pantalla interna OLED de 7,6 pulgadas, que se acerca a la experiencia de uso de un iPad. Ambas pantallas tienen una tasa de refresco de 120 Hz.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone Duo estará disponible en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Su estructura combina aluminio y titanio, mientras que en su interior incorpora el chip A20 Pro y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles.

Por su parte, la batería ofrece hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior y hasta 44 horas con la pantalla exterior.

La primera versión del teléfono plegable de la compañía estará disponible en negro y blanco.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro y cuándo sale?

Lo primero que hay que decir es que el iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de USD 1.199 en su versión de 256 GB, aproximadamente COP 3.700.000. Por su parte, el iPhone 18 Pro Max partirá de los USD 1.299, equivalentes a cerca de COP 4.000.000 con la misma capacidad de almacenamiento.

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El iPhone Duo tendrá un precio base de USD 1.999, alrededor de COP 6.200.000, valor que lo convierte en el modelo más costoso de la nueva familia presentada por la compañía.

Finalmente, los nuevos dispositivos estarán disponibles para reserva desde el 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre. No obstante, los valores en pesos hay que mirarlos con cierta cautela, ya que corresponden a una conversión directa de dólares y todavía no representan el precio oficial para Colombia.

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