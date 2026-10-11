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El otro Chocó: reconstruir donde no se construyó

El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó las construcciones en cemento de Catrú, resguardo indígena ubicado en el Alto Baudó (Chocó). Los sistemas de servicios públicos no fueron afectados, pues no existen. Así está el pueblo tras dos meses del sismo.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
El centro comunitario se construyó en 1972 como una iglesia católica. La falta de infraestructura en Chocó es evidente.
El centro comunitario se construyó en 1972 como una iglesia católica. La falta de infraestructura en Chocó es evidente.
Foto: María Camila Ramírez Cañón

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El viento resopló, hizo chasquear las hojas de los árboles. Las nubes más oscuras llegaron al pueblo justo antes del atardecer. “Terremoto. Terremoto. Va a volver a temblar”, exclamó uno de los habitantes, que ya estaba borracho. En esa tarde dominical de septiembre ya llevaban tres días festejando el cumpleaños 56 de un colegio en ruinas, en el que se dejaron de dar clases.

Nicolás Forastero Tunai tiene 21 años y es de estatura mediana, su cabello es negro y liso; le cae como flechas sobre la frente. Sus ojos son oscuros y achinados. Tiene…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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