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El primer año de Bre-B y las llaves: ¿cómo le fue al sistema y qué sigue?

En sus primeros 12 meses, Bre-B movió COP 262 billones en más de 1.700 millones de transacciones y Colombia se volvió caso de estudio para otros países. Le contamos qué viene para el sistema que está transformando la forma de enviar plata en el país.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en el Foro del primer año de Bre-B.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en el Foro del primer año de Bre-B.
Foto: Banco de la República

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Bre-B se ha convertido en la llave maestra de los pagos en Colombia. Hace un año, el país estrenó el sistema: el Banco de la República prometió que la forma de enviar plata cambiaría para siempre y las entidades financieras estaban haciendo pedagogía para que todos entendiéramos qué era una llave y cómo, con solo un código, sería posible mandar plata al instante, a cualquier hora y sin importar el banco de la persona que recibe.

Es probable que usted haga parte de las más de 36 millones de personas que han registrado al menos una llave en el…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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