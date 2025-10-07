El S&P 500 cae tras un repunte de USD 16 billones desde sus mínimos

Wall Street frena tras máximos históricos. Foto: archivo

Los operadores de Wall Street hicieron caer las acciones después de que una serie de máximos históricos provocara un respiro ante los signos de agotamiento de los compradores. Los bonos subieron gracias a la sólida demanda generada por la venta de USD 58 000 millones en bonos del Tesoro.

El entusiasmo impulsado por la inteligencia artificial dio paso a la preocupación por un repunte excesivo tras una subida de USD 16 billones en el S&P 500 desde sus mínimos de abril. Los gigantes tecnológicos lastraron el índice tras conocerse que los márgenes de Oracle Corp. en la nube son inferiores a lo que muchos estimaban. Tesla Inc. se hundió más de 4 % tras presentar nuevas versiones de sus modelos más vendidos con un precio inferior a USD 40 000.

El optimismo de los inversores se ha intensificado en los últimos meses, y muchos parecen estar demasiado ocupados persiguiendo las ganancias como para preocuparse por riesgos como el cierre del Gobierno estadounidense y las valoraciones excesivas.

La mesa de operaciones de Goldman Sachs Group Inc. afirmó la semana pasada que el optimismo entre sus clientes era el más alto desde diciembre. Un indicador de confianza elaborado por Barclays Plc se ha mantenido cerca de un nivel que indica exuberancia. Una medida similar de Bloomberg Intelligence volvió a la zona «maníaca».

“No sería de extrañar que se produjera un periodo de consolidación tras la fuerte subida reciente, pero creemos que el repunte de la renta variable se sustenta en unos fundamentos sólidos que deberían seguir respaldando el mercado”, afirmó Ulrike Hoffmann-Burchardi, de UBS Global Wealth Management.

El S&P 500 cayó hasta alrededor de 6715. Oracle se deslizó 2,5 %. Dell Technologies Inc. subió 3,5 % tras elevar sus estimaciones en medio de una fuerte demanda de inteligencia artificial. Los rendimientos a 10 años de EE. UU. cayeron dos puntos básicos hasta el 4,13 %. El dólar subió.

Los operadores también analizaron las declaraciones de los responsables de la Reserva Federal, y el gobernador Stephen Miran afirmó que sus expectativas de un impacto limitado de los aranceles sobre la inflación significan que la Fed puede mantener su política de flexibilización. El presidente del Banco de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, advirtió de que cualquier recorte drástico de los tipos de interés podría provocar un aumento de los precios.

“Los riesgos de recogida de beneficios han aumentado rápidamente en todos los mercados, y son especialmente elevados en el Nasdaq, lo que podría obstaculizar nuevas subidas”, afirma Chris Montagu, de Citigroup.

Craig Johnson, de Piper Sandler, se muestra optimista, sobre todo gracias a los vientos favorables que impulsan el mercado bursátil. Sin embargo, cree que hay sutiles señales de divergencia en el impulso que justifican la vigilancia, especialmente en el caso de las acciones sobrevaloradas que han subido considerablemente en las últimas semanas.

“Una breve consolidación o un ligero retroceso serían bienvenidos para crear mejores oportunidades de riesgo-recompensa”, señaló.

En Fundstrat Global Advisors, Mark Newton afirma que las “condiciones de sobrecompra” son una razón notoriamente pobre para evitar poseer acciones estadounidenses, ya que muchos inversores se dan cuenta de que es probable que persistan y no tienen por qué representar específicamente un motivo de preocupación. Sin embargo, ”es importante prestar atención y no caer en una complacencia excesiva”.

“Por supuesto que las valoraciones están subiendo. Suelen hacerlo, especialmente después de ventas masivas rápidas como la que vimos en abril”, afirmó Callie Cox, de Ritholtz Wealth Management. “Ahora tenemos que ver si los beneficios y los datos económicos siguen la misma tendencia”.

Cox afirma que las relaciones precio-beneficio que se acercan a niveles extremos deberían animar a los inversores a reequilibrar sus carteras.

“Todavía hay mucho valor oculto, o protección contra las ventas masivas, que podría amortiguar la decepción de la IA”, señaló.

Algunos profesionales de Wall Street señalan que el hecho de que varias grandes acciones tecnológicas hayan experimentado subidas de dos dígitos en rápida sucesión podría ser una señal de que las valoraciones se han desconectado de los fundamentos subyacentes y de que los inversores han estado comprando principalmente por miedo a perderse nuevas ganancias.

Estas medidas se producen en medio de la creciente preocupación por la formación de una burbuja en torno a la IA, ya que los principales actores prometen miles de millones de dólares en acuerdos con un grupo de empresas que crean infraestructura para esta tecnología. A medida que se gasta más dinero, crece el temor de que la tendencia termine en un colapso, como ocurrió hace 25 años tras la euforia de las puntocom.

Las advertencias de que estamos asistiendo a una repetición de la burbuja puntocom se escuchan con frecuencia, señaló Louis Navellier, de Navellier & Associates. La gran diferencia es que, en esta ocasión, los actores son grandes empresas con enormes balances y flujo de caja existente, afirmó.

“Si la rentabilidad tarda más de lo esperado, algunos de los proveedores de hardware sufrirán pérdidas operativas”, añadió Navellier. «“No obstante, con un mercado tan fuertemente inclinado hacia las empresas que apuestan por la IA, cualquier revés importante en las perspectivas de rentabilidad de la IA tendrá un grave impacto en los índices bursátiles a corto plazo”.

Dicho esto, Navellier señaló que los inversores no deben preocuparse por una burbuja bursátil, “ya que mientras la comunidad de analistas siga elevando las estimaciones de beneficios y la Reserva Federal siga recortando los tipos de interés clave, podemos invertir con confianza en acciones con calificación A”.

Jamie Dimon afirmó que JPMorgan Chase & Co. invierte USD 2.000 millones al año en el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y ahorra aproximadamente la misma cantidad anualmente gracias a esta inversión.

“Sabemos que supone un ahorro de miles de millones y creo que es solo la punta del iceberg”, declaró el martes el director ejecutivo del banco, que siempre ha promocionado las oportunidades que ofrece la IA, en una entrevista con Bloomberg TV.

“Se ha hablado mucho sobre las elevadas valoraciones del mercado de valores y la necesidad de una racionalización a la baja. La cuestión no es si las acciones se han adelantado un poco, sino cómo respondería el sistema financiero a una corrección brusca”, afirmaron Ian Lyngen y Vail Hartman, de BMO Capital Markets.

Los estrategas de BMO señalaron que la evolución de los precios del martes no fue en absoluto una caída masiva, sino un retroceso en el sector tecnológico tras las preocupaciones sobre los estrechos márgenes de beneficio en el alquiler de servidores en la nube relacionados con la IA.

“No somos en absoluto expertos en tecnología y dejaremos el proceso de evaluación de las preocupaciones sobre los servidores en la nube a personas más cualificadas. Nuestra única conclusión es que el mercado de bonos del Tesoro se siente cómodo en el rango actual y que las fluctuaciones de las acciones proporcionaron una excusa útil para repuntar”, concluyeron.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,4 % a las 4 p. m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó 0,6 %.

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,2 %.

El índice MSCI World cayó 0,5 %.

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó 1,3 %.

El índice Russell 2000 cayó 1,1 %.

Oracle cayó 2,5 %.

Tesla cayó 4,4 %.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,4 %.

El euro cayó 0,5 % hasta EUR 1,16.

La libra esterlina cayó 0,5 % hasta GBP 1,34.

El yen japonés cayó 1,1 % hasta JPY 151,93.

Criptomonedas

El bitcoin cayó 2,8 % hasta USD 121.717,89.

El ether cayó 4,5 % hasta USD 4.480,66.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió dos puntos básicos hasta el 4,13 %.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó un punto básico, hasta el 2,71 %.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,72 %.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años bajó dos puntos básicos, hasta el 3,57 %.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,73 %.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,6 %, hasta los USD 62,08 por barril.

El oro al contado subió un 0,5 %, hasta los USD 3980,59 por onza.

