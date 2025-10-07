Rumbo Lab: Convocatoria impulsa educación y empleo juvenil rural en el país

Foto: EFE - Rodrigo Sura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el objetivo de fortalecer el empleo y la educación joven en el campo, la Fundación Bancolombia lanzó la convocatoria “RumBo Lab: Permanencia Rural con Propósito”. Esta iniciativa invita a fundaciones, ONG, cooperativas, empresas sociales e instituciones educativas a presentar proyectos innovadores que aumenten los ingresos de jóvenes rurales entre 14 y 35 años, mediante el desarrollo de habilidades técnicas, socioemocionales y digitales.

La convocatoria, que está abierta desde el 1 de septiembre y va hasta el 8 de octubre de 2025, destaca por ofrecer un financiamiento hasta por COP 400 millones para proyectos de alcance nacional y hasta COP 50 millones para iniciativas territoriales, con un modelo que condiciona los desembolsos al cumplimiento de metas de impacto. Los participantes también accederán a asesoría técnica especializada, seguimiento en medición de resultados y conexiones con aliados estratégicos, buscando así escalabilidad y sostenibilidad.

Según la fundación, el programa amplió su cobertura a municipios rurales de todo el país, incluyendo regiones con alta vulnerabilidad como Santander, Boyacá, Nariño, Meta, La Guajira, Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó y Vaupés. Esta expansión busca aumentar la participación y el impacto en territorios donde las brechas socioeconómicas son persistentes y significativas.

Datos recientes del DANE explican que la pobreza monetaria rural -incluyendo centros poblados y zonas rurales dispersas - alcanzan el 42,5 % y que la pobreza extrema casi duplica el total nacional en la ruralidad. A pesar de avances logrados, el reto por reducir la desigualdad sigue abierto, especialmente en regiones apartadas y que no cuentan con presencia del Estado.

El programa “busca cerrar la brecha histórica entre lo urbano y lo rural, generando empleo digno y fortaleciendo economías locales”, según indica la fundación.

Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de octubre y pueden realizarse de forma gratuita en la página oficial de RumBo Lab. La evaluación final de proyectos se llevará a cabo entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre, con anuncio de beneficiarios programado para el 10 de noviembre de 2025. La asistencia técnica iniciará en enero de 2026.

Esta oportunidad es para que actores sociales desarrollen iniciativas que aporten en la transformación del panorama económico rural colombiano, poniendo a la juventud rural en el centro.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.