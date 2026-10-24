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El terremoto golpea la industria y deja a 183.000 clientes de microcrédito expuestos

La producción manufacturera cayó 4,1 % entre julio y agosto, mientras las entidades de microfinanzas reportan COP 2,25 billones en cartera afectada y más de 183.000 clientes impactados. La recuperación de pequeños negocios depende también de su capacidad para volver a financiarse.

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Redacción Economía
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El terremoto del 10 de agosto no solo dejó daños en infraestructura. También golpeó la producción industrial en varias regiones y afectó a miles de pequeños negocios cuyos ingresos y obligaciones financieras dependen de que sus actividades vuelvan a funcionar. La manufactura registró una contracción mensual de 4,1 % entre julio y agosto, según el análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, mientras Asomicrofinanzas identificó 183.254 clientes afectados y COP 2,25 billones en cartera de microcrédito expuesta en los…

Por Redacción Economía

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