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Bre-B ya está en la calle, pero la confianza financiera sigue en el "colchón"

Un vendedor de aguacates en Bogotá, ya recibe pagos por Bre-B, pero no delegaría sus compras a una inteligencia artificial. Entre los pequeños comerciantes, el fraude y el temor a perder beneficios sociales o pagar más impuestos condicionan la confianza en los pagos digitales.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
Una mujer en una sastrería revisa las cuentas. A la izquierda suyo, están los códigos QR de Bre-B y Daviplata. A su derecha, un maniquí. Detrás, hilos y una máquina de coser.
A Diana Barrero le preocupa superar los topes de ingresos y que termine pagando más impuestos.

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Zamir corta el aguacate con cuidado, lo gira verticalmente para alinear la incisión y, con un giro, separa las dos mitades. A su lado, junto al mesón, hay un cartel con un código QR de Bre-B. Lleva cinco meses con el negocio abierto y dice que las ventas subieron “un poquito” desde que lo puso. “Mucha gente no tiene el efectivo”, dice, y el QR evita el problema de siempre: que alguien dicte mal un número de cuenta.

Un día bueno le entran entre 100.000 y 200.000 pesos por la plataforma; en efectivo, entre 300.000 y 600.000. No le han cobrado…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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