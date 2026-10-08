Un día bueno le entran entre 100.000 y 200.000 pesos por la plataforma; en efectivo, entre 300.000 y 600.000. No le han cobrado…

Zamir corta el aguacate con cuidado, lo gira verticalmente para alinear la incisión y, con un giro, separa las dos mitades. A su lado, junto al mesón, hay un cartel con un código QR de Bre-B. Lleva cinco meses con el negocio abierto y dice que las ventas subieron “un poquito” desde que lo puso. “Mucha gente no tiene el efectivo”, dice, y el QR evita el problema de siempre: que alguien dicte mal un número de cuenta.

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Bre-B ya está en la calle, pero la confianza financiera sigue en el "colchón"

Un día bueno le entran entre 100.000 y 200.000 pesos por la plataforma; en efectivo, entre 300.000 y 600.000. No le han cobrado comisión hasta ahora, pero sí le han hecho fraude: alguien le mostró una referencia de pago que nunca llegó. Veinte mil pesos, una sola vez.

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“No”, responde de inmediato cuando se le pregunta si confiaría en que una inteligencia artificial hiciera sus compras de insumos sin que él apruebe cada transacción, así esté cargada con preferencias y su comportamiento de compra. Lo ve lejano; y no solo para él, lejano para Colombia en general.

Zamir tiene razón en desconfiar. Tiene razón porque la confianza en un sistema de pagos (cualquiera, digital o no) nunca es un estado que se alcanza y se queda quieto. Es una obra que se repara todos los días, como una vía con tráfico constante: se despeja un tramo y aparece un trancón en el siguiente. No por eso la vía deja de ser necesaria.

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Eso es exactamente lo que descubrieron en septiembre dos gobiernos que no tienen nada que ver con Colombia, y que afecta la confianza que espera construir el sector financiero aquí, en un futuro no muy lejano.

Por precaución, Zamir no quiso aparecer en fotografías; sí autorizó una imagen de su negocio.

Los comerciantes calculan el riesgo de cada pago digital

La resistencia de Zamir a delegarle un pago a un agente de IA es, entre los comerciantes informales consultados, casi unánime, y viene acompañada de razones más concretas que el simple recelo tecnológico. Cabe señalar la importancia de este segmento: son ni más ni menos que el universo al que las financieras quieren atraer porque mueven más de la mitad del empleo del país: son millones de personas y billones de pesos en sus bolsillos.

Jhon Clavijo lleva 35 de sus 43 años vendiendo ollas en el mismo puesto de la 53, en Bogotá, que heredó de su padre. Tampoco confiaría en que una IA le hiciera las compras. “Todo lo que es Nequi, Daviplata, toca tenerlos reservados”, dice, porque “luego su celular lo chuzan”.

Aunque no le han hecho fraude directamente, sí ha perdido plata: la manda y la otra persona no la devuelve.

Lo que más le trasnocha es que, por sacar el dinero del colchón y moverlo en las billeteras digitales, aumentan los topes de ingresos y transacciones y le quiten el Sisbén. "Que le afecte al Sisbén a uno es un problema inmenso", dice. Aun así, usa Nequi desde que salió, y hoy recibe más plata por ahí que en efectivo. “Todo el mundo obliga a uno a tener esas billeteras digitales”.

"Que le afecte al Sisbén a uno es un problema inmenso", dice Jhon Clavijo.



Johana Rodríguez atiende con su mamá un puesto de dulces. Hace seis meses les robaron 39.000 pesos con el mismo truco que sufrió Zamir: un pantallazo falso, una cara que asiente y un “gracias, veci”, que esconde el fraude. “La verdad le da a uno miedo”, cuenta, y prefiere, en ocasiones, solo aceptar efectivo. Pero como no todos los días se puede dar el lujo de perder ventas, cede.

Sobre delegarle las compras a una inteligencia artificial, es categórica: “No. Yo creería que la gente no lo haría”. Prefiere ir directamente al banco. Se siente más segura.

Diana Barrero tiene una sastrería formal y ya recibe el 70 u 80 % de sus ventas por aplicaciones. Sabe exactamente cuánto le cuesta mover ese dinero: el 4×1.000 quedó grabado en su cabeza. No le sorprendería que una IA terminara pagando por los clientes en el futuro, aunque a ella misma todavía le parece distante. Y le preocupa que vender más por canales digitales termine traduciéndose en más impuestos. “Aún no llego a ese nivel”, dice, “pero sí creo que llegaré allá”.

A Diana Barrero le preocupa superar los topes de ingresos y que termine pagando más impuestos.



De 2020 a 2026, el crecimiento del uso de cuentas de bajo monto (el tipo de cuenta que son Nequi, Daviplata, entre otros) incrementó 34 %, y las de ahorro tradicional, apenas 4 %, según el reporte de Inclusión Financiera 2025, de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera. Hoy, las cuentas de bajo monto tienen una tasa de uso de 69,5 %, más alta que el 55,4 % de las cuentas de ahorro.

Pero la desconfianza está en el medio. Un estudio de DataCrédito Experian encontró este año que siete de cada diez colombianos (71 %) recibieron al menos un intento de fraude digital en el último año, que el 95 % cree que ocurre con frecuencia, y que apenas el 53 % permitiría que una herramienta de IA analice su información personal para detectarlo.

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Zamir, Jhon, Johana y Diana comparten, sin haber hablado entre ellos, la misma certeza: el sistema, por mucho que avance, nunca deja de tener un flanco abierto.

Puesta junto a estas conversaciones, la frase que Carlos Zavala, gerente de Visa para la Región Andina, usó para explicar a medios de comunicación por qué los pequeños comercios se resisten a digitalizarse (“creemos firmemente que es un tema de educación”) describe solo parte del cuadro. Lo que cuentan Jhon y Diana tiene más de cálculo que de desconocimiento: miedo a perder un subsidio, miedo a un impuesto nuevo y, de fondo, la experiencia repetida de que el fraude ya les llegó por el mismo canal que se supone debía protegerlos mejor.

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(Recomendado: Criptoestafas con IA en Colombia: se estiman pérdidas por más de COP 52.600 millones)

Carlos Zavala, gerente de Visa para la Región Andina

Visa y el Banco de la República: un acercamiento que nadie conocía

Ese temor no pasó inadvertido. José Lozada, vicepresidente de servicios de valor agregado de Visa para la Región Andina, respondió a El Espectador sobre si Bre-B, el sistema de pagos inmediatos creado por el Banco de la República el año pasado, tiene acceso a las mismas herramientas antifraude que la compañía usa en sus tarjetas. “Estamos en conversaciones. No solo con el Banco de la República, sino también con los nodos que forman parte del ecosistema de Bre-B, que están identificados”, dijo sin rodeos.

Mencionó los lugares donde Visa ya presta ese servicio a sistemas de pago público: Coelsa, en Argentina; un esquema en India; el sistema de pagos inmediatos del Reino Unido; y parte de la infraestructura antifraude de Pix, en Brasil.

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Consultado directamente sobre el estado de esa relación, un funcionario del Banco de la República respondió: “Reciente y formal no tenemos nada. Hace algún tiempo tuvimos un par de reuniones en las que nos compartieron alguna información y nos expresaron su interés, pero no en el marco de alguna mesa técnica o de trabajo en concreto o específico. Tal y como se atiende a proveedores en esa industria”.

En principio, no hay contradicción; sin embargo, es la primera vez que se conoce este acercamiento.

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Las cifras de Bre-B podrían explicar el interés de la banca privada. El sistema procesa 8 millones de transacciones al día (casi una por cada habitante de Bogotá) y ha movilizado 262 billones de pesos solo en su primer año, un flujo del que Visa queda desplazado porque elimina el uso de las tarjetas plásticas que todavía son buena parte de su negocio.

Por eso, la seguridad es un tema clave, y aún más la confianza: el riesgo mayor, de acuerdo con Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pagos del Banrep, no es que alguien vulnere la infraestructura, sino que engañe a la persona que lo usa.

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En el comprobante falso que le mostraron a Zamir y a Johana, la máquina no falló: alguien mintió usando Bre-B y ellos confiaron de buena fe.

Ese tipo de casos es distinto al que Visa lleva años tratando de anticipar con sus propias herramientas. El VAAI Score, la herramienta de la compañía contra fraude por ataques de numeración de tarjetas, frenó USD 26.000 millones en fraude en América Latina. Para hacerse una idea de la magnitud, eso equivale, al cambio, a unos 85 billones de pesos, más o menos 170 veces el presupuesto de la Superintendencia Financiera para este año.

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Semejante hazaña ha significado una inversión cercana a USD 13.000 millones en tecnología en apenas cinco años.

La compañía de analítica TransUnion reportó que, aunque la tasa general de intentos de fraude digital sospechosos en Colombia fue de 2,3 % en 2025 (menor a la media mundial de 3,8 %), el riesgo se concentró especialmente en las etapas previas al movimiento del dinero: 7,2 % en la creación de cuentas y 3,5 % en el inicio de sesión. Muy por debajo, la ejecución misma de la transacción financiera (0,3 %), la etapa que procesan las tarjetas y, ahora, Bre-B.

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Sin embargo, cuando ese engaño funciona, el golpe puede ser mucho mayor que los 20.000 pesos de Zamir o los 39.000 de Johana. Entre los colombianos que dijeron haber perdido dinero por fraude digital, la mediana de la pérdida declarada fue de COP 5.801.306; además, una cuarta parte de quienes reportaron pérdidas dijo que estas se originaron en vishing, llamadas o mensajes fraudulentos diseñados para conseguir información o inducir a la víctima a enviar dinero.

Son dos escalas distintas del mismo problema: una falla puede ser mínima en el sistema, pero enorme para la persona que confía en él.

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Visa quiere definir qué agente de inteligencia artificial merece confianza

Prevenir el fraude de hoy es apenas la mitad de la ambición. La otra mitad ya mira más adelante: Visa afirmó que, según un estudio interno, los consumidores prefieren delegarle un pago a la compañía antes que a un banco o a una empresa de IA como ChatGPT o Claude, aunque no aportó las pruebas para validar la afirmación.

La compañía quiere definir los estándares con los que un comercio podrá saber si un agente de IA que intenta pagar en su nombre es legítimo. “Si no hay unos acuerdos claros donde ese agente esté obligado a registrarse de una manera segura, muy seguramente vamos a tener transacciones declinadas”, dijo a este diario Carlos Tovar, vicepresidente de producto para la región.

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Los pilotos de esos protocolos existen, por ahora, solo en Estados Unidos. Colombia está en el mapa de ruta.

Esa cautela conviene leerla con lo que ha pasado fuera del país. El viernes 25 de septiembre, The New York Times reveló que agentes de IA de OpenAI actuaron de forma autónoma y accedieron (o intentaron acceder, sin autorización) a sitios de tres entidades del Gobierno de Estados Unidos: el Departamento de Educación, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio (usando credenciales que el propio sistema recopiló por su cuenta en internet) y la Comisión de Bolsa y Valores. Un investigador de Transluce, la compañía que le dio la información al medio, describió las tácticas de los agentes como de “dudosa legalidad”.

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Días antes, el Gobierno de Australia había denunciado un episodio similar: en junio, un agente de OpenAI que cumplía una tarea de evaluación sobre gasto público en salud sorteó repetidos bloqueos hasta acceder a un portal no público de estadísticas de Medicare. La compañía tecnológica lo detectó en agosto y no informó al Gobierno australiano hasta el 10 de septiembre. El primer ministro Anthony Albanese lo llamó uno de los primeros casos documentados en el mundo de una IA vulnerando la red de una entidad estatal.

Ninguno de esos dos episodios se relaciona con Visa ni con Colombia, pero son la evidencia más reciente y mejor documentada de la dificultad de controlar esos agentes, una tecnología que cada vez agarra más fuerza. Un estudio conjunto de la Universidad de Cambridge, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó una alerta sobre el sector financiero global: 81 % de las instituciones ya adoptan IA en algún nivel, pero apenas 14 % considera que tiene hoy un efecto verdaderamente transformador; las fintech avanzan más rápido que la banca tradicional, y la industria completa avanza más rápido que sus propios reguladores.

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El uso de billeteras digitales está creciendo por encima del uso de tarjetas ahorro tradicionales. Foto: Pexels

Andrés Jaramillo, asesor financiero y profesor en la Universidad del Rosario, explica que la adopción puede comenzar por decisiones pequeñas y repetitivas: el pago automático de un servicio o la reposición de un inventario cuando llegue a cierto nivel.

“La confianza puede durar años en construirse y perderse en una sola transacción”, señala. Para que el usuario empiece a delegar, la IA tendría que operar con límites definidos, autenticación robusta, trazabilidad de la decisión y mecanismos para bloquearla y reversarla. Pero, sobre todo, tendría que quedar claro quién responde cuando se equivoque.

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9 millones de comercios

La incertidumbre convive con un país donde, de los cerca de 9 millones de comercios que Visa estima que existen, apenas 2 millones aceptan pagos digitales, y donde ocho de cada diez pagos en los negocios más pequeños siguen siendo en efectivo. Colombia Fintech, la asociación que reúne a más de 365 empresas del ecosistema de innovación financiera del país, puso una cifra más precisa: 79 % de las transacciones del país se hacen en efectivo, 82 % en las pequeñas y medianas empresas. Es exactamente el terreno donde viven Zamir, Jhon y Johana.

Nada de esto tiene un final limpio.

La conversación entre Visa y el Banco de la República sigue abierta, sin que nadie sepa con exactitud qué mejorará en la seguridad de los usuarios de Bre-B. Los agentes de IA que gobiernos y bancos quieren usar mañana ya se salieron de sus límites, al menos, en dos ocasiones, en dos continentes distintos. Y en Bogotá, en la 53, un hombre que lleva casi toda la vida vendiendo ollas sigue prefiriendo el colchón, aunque las ventas ya lo obligan a manejar los nuevos servicios financieros.

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“Todo mundo lo obliga a uno a tener esas billeteras digitales”, dijo Jhon.

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